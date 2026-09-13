Un soutien psychologique gratuit est disponible dans toutes les communautés de Sainte-Lucie.

Saint-Lucia Times

Par Keryn Nelson

Les habitants de Sainte-Lucie peuvent bénéficier d’un soutien psychologique gratuit dans les centres de santé communautaires. (Crédit photo : Canva)

Sainte-Lucie s’efforce toujours de réduire la stigmatisation liée à la santé mentale, mais vous serez peut-être surpris d’apprendre que des options de soutien gratuites sont à deux pas.

L’infirmière Maria Charles a déclaré au St. Lucia Times, lors d’une foire de sensibilisation à la prévention du suicide jeudi, que des séances de consultation gratuites et centrées sur le client sont disponibles dans presque toutes les communautés.

Charles, qui offre du soutien en santé mentale dans le cadre des Services infirmiers de santé communautaire, explique que l’orientation des séances dépend en grande partie des sujets que le client souhaite aborder. (Vous trouverez plus de détails sur les services de soutien en santé mentale communautaires et les autres options offertes aux personnes recherchant des soins accessibles et abordables ci-dessous.)

Elle explique qu’il y a quelques points à garder à l’esprit lorsqu’on demande de l’aide. Le soutien psychologique communautaire, par exemple, peut constituer un premier point de contact. Les infirmières comme elle, qui travaille dans ce domaine depuis 17 ans, peuvent aider à gérer des problèmes tels que l’anxiété légère. Si nécessaire, des orientations et des conseils vers une prise en charge plus adaptée peuvent également être fournis dans les cas où des soins plus intensifs sont requis.

Les maladies comme la dépression nécessitent l’intervention d’un psychologue clinicien, mais ce service n’est actuellement pas disponible dans la communauté. Cependant, Charles a déclaré : « Nous les orienterions probablement vers le Centre de bien-être mental ; leurs services sont gratuits. Dans certains cas, en raison des longs délais d’attente, nous serions obligés de les orienter vers un professionnel externe, pour lequel il s’agit d’un service payant. »

Elle précise toutefois que Turning Point propose une option moins coûteuse, avec des séances de conseil à 15 dollars la séance.

Par ailleurs, Charles a partagé ses observations de plusieurs années et l’évolution du soutien en santé mentale. Elle a constaté que, globalement, la population est plus ouverte à la discussion sur les problèmes de santé mentale, même si, concernant les hommes, peu d’entre eux consultent un professionnel de santé.

Charles ajoute que les infirmières et les personnes en quête de soins doivent composer avec un système où les ressources publiques, notamment les professionnels de santé, sont limitées. « À l’hôpital, même avec un service gratuit, le nombre de conseillers est restreint… »

Concernant l’intégration d’un plus grand nombre de professionnels du soutien en santé mentale dans la fonction publique, elle a déclaré : « Je pense que pour eux, la rémunération et les horaires de travail à l’hôpital, comparés à ceux du secteur privé, constituent un frein. »

Malgré ces difficultés, des professionnels comme Charles restent déterminés à offrir une aide accessible et abordable partout où elle est nécessaire.

Maria Charles (au centre), infirmière au sein du service de santé mentale communautaire, entourée de ses collègues lors d’une journée de sensibilisation à la prévention du suicide. (Crédit photo : Keryn Nelson)

Soutien en santé mentale gratuit et accessible recommandé

Un soutien psychologique gratuit est disponible dans les centres de santé communautaires de toute l’île.

(Renseignements fournis par l’Unité des services infirmiers en santé communautaire du ministère de la Santé et des Affaires des personnes âgées.)

Les services offerts comprennent, sans toutefois s’y limiter :

visites à domicile

Évaluation diagnostique

Évaluation en vue d’une éventuelle admission dans un établissement de santé mentale

Soins d’urgence

services d’intervention en situation de crise

Psychothérapie

Réadaptation psychosociale

Gestion des médicaments

Administration du traitement

Orientations

Les services sont offerts dans les établissements suivants :

(Certains des centres de santé ci-dessous sont actuellement fermés. Si le centre le plus proche de chez vous est fermé, les autorités sanitaires conseillent de s’adresser au deuxième établissement ouvert le plus proche.)

Anse La Raye – 468-7810/7800 (Jour de consultation : premier mardi de chaque mois)

Babonneau – 468-7723/7722 (Jour de clinique : premier mercredi du mois)

Belle Vue – 468-7977/7976 (Deuxième et quatrième mardi du mois)

Bexon – 468-7782/7781 (Quatrième jeudi du mois)

Canaries – 468-7763/7761 (Deuxième mardi du mois)

Castries – 468-8880/8881 (Troisième vendredi du mois)

Cicéron – 468-7704/7705 (Deuxième jeudi du mois)

Delcer – 468-7757/7758 (Deuxième lundi du mois)

Dennery – 468-7664/7650 (Premier mercredi et troisième lundi du mois)

Desruisseaux – 468-7717/7719 (Deuxième et troisième mardi du mois)

Entrepôt – 468-7936/7937 (Deuxième vendredi du mois)

Étangs – 468-7768/7766 (Quatrième mardi du mois)

Fond Assau – (Deuxième jeudi)

Fond St Jacques – 468-7772/7771 (Deuxième mercredi du mois)

Grace – 468-7754/7753 (mercredi)

Polyclinique de Gros Islet – 468-7635/7633 (Troisième jeudi du mois)

Grand Rivière – 468-7700/7703 (Quatrième mardi du mois)

Jacmel – 468-7728/7727 (Troisième jeudi du mois)

Laborie – (Deuxième mardi du mois)

La Croix – 468-7736/7738 (Quatrième mercredi du mois)

La Clery – 468-8533/8531 (Quatrième mardi du mois)

La Fargue – 468-7794/7793 (Premier jeudi du mois)

La Guerre – 468-7743/7744 (Troisième lundi du mois)

Micoud – 468-7956/7957 (Premier vendredi, premier jeudi et deuxième vendredi du mois)

Lundi – 468-8542/8540 (Deuxième lundi du mois)

Mongouge – 468-7787/7786 (Troisième mardi du mois)

Mon Repos – 468-7707/7708 (Premier mardi et quatrième jeudi du mois)

Richfond – 468-7926/7027 (Deuxième jeudi et troisième mercredi du mois)

Saltibus – 468-7778/7776 (Premier mardi du mois)

Hôpital de Soufrière – 468-7613/7603 (Deuxième et quatrième jeudi du mois)

Ti Rocher, Castries – 468-7748/7746 (Deuxième mardi du mois)

Ti Rochier, Micoud – 468-7714/7712 (Troisième lundi et deuxième jeudi du mois)

Vanard – 468-7732/7733 (Troisième lundi du mois)

Vieux Fort – 468-7988/7985 (Deuxième lundi, troisième vendredi et quatrième lundi du mois)

2) Composez le #203

Composer le #203 depuis un téléphone fixe ou mobile permet de joindre immédiatement un intervenant de crise formé.

Les responsables décrivent le service comme « gratuit, confidentiel et disponible 24h/24 et 7j/7 ».

3) Programme d’aide aux employés (PAE)

Le programme d’aide aux employés (PAE) offre un soutien gratuit aux agents de la fonction publique confrontés à des difficultés professionnelles et personnelles. Il vise à renforcer leur professionnalisme. Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de séances de consultation portant sur des problèmes liés au travail, des difficultés émotionnelles, des abus, des dépendances à l’alcool ou aux substances, des problèmes de santé, des violences conjugales, des conflits familiaux, un deuil, un stress médical, de l’anxiété, une dépression, des difficultés financières et des traumatismes.

Ce service est gratuit pour les fonctionnaires et toute personne invitée à une séance de consultation. Les employés peuvent bénéficier de six séances au maximum, d’une durée d’environ une heure chacune.