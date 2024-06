Une Antiguaise condamnée à une amende après avoir été surprise à l’aéroport avec de la cocaïne dans ses parties intimes

Dominica News Online –

Une femme d’Antigua et Barbuda, âgée de 30 ans, a été condamnée à une amende de 25 000 dollars par les autorités pour avoir dissimulé de la cocaïne et du cannabis dans son vagin et sous ses seins à l’aéroport international VC Bird.

Taji Tricia Bright était accusée de possession de cannabis et de cocaïne, de possession avec intention de transfert, de trafic de drogue et de participation à l’approvisionnement de ces substances contrôlées.

Bright a été découverte par des agents des stupéfiants dans la salle des départs de l’aéroport le 30 mai, où elle a été fouillée et trouvée avec 1,25 livres de cannabis sous ses seins et 42,5 grammes de cocaïne dans son vagin.

La valeur de la cocaïne a été estimée à près de 1500 euros et celle du cannabis à 3500 euros.

Mme Bright a comparu lundi devant le All Saints Magistrate’s Court, où elle a avoué avoir possédé les drogues et avoir participé à leur approvisionnement. Elle a finalement été inculpée de possession et condamnée à une amende de 10 000 dollars pour le cannabis et de 15 000 dollars pour la cocaïne.

