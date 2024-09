Une entreprise locale annonce une augmentation des prix en raison d’une hausse de 500% des tarifs des boissons non alcoolisées.

Dominica News Online –

L’entreprise locale Josephine Gabriel and Company Ltd a annoncé une augmentation significative des prix des boissons gazeuses qu’elle vend.

La société a déclaré que cette augmentation massive est due à l’annonce par le gouvernement d’une augmentation de la taxe d’accise de 1 $ par litre sur les boissons sucrées sur l’île à compter du 1er septembre.

“Malheureusement, la taxe d’accise sur les boissons non alcoolisées s’élève à 1,20 dollar par litre (contre 0,20 dollar auparavant), ce qui représente une augmentation de 500 %”, a déclaré l’entreprise dans un communiqué publié mercredi.

“Cela se traduira par des augmentations de prix lors de vos courses. Nous savons qu’il s’agit d’une information importante pour vous et votre famille, nos précieux clients.”

Les nouveaux prix entreront en vigueur le 12 septembre.

Le nouveau prix d’une caisse de Coca-Cola, Fanta et Sprite passera de 67,75 $ à 93,95 $. Le prix de détail suggéré pour ces produits est de 4,50 $.

Le prix d’une caisse de Quenchie passera de 52,25 $ à 72,75 $, le prix de vente conseillé étant de 3,50 $.

Une caisse de petits Quenchie coûtera 59,30 $, alors que le prix précédent était de 41,75 $. Le prix de vente conseillé est de 2,85 dollars.

De nombreux Dominicains ont accueilli favorablement l’augmentation des prix et beaucoup se sont rendus sur les médias sociaux pour dire que les boissons sucrées n’étaient pas bonnes pour la santé. “Nous n’avons pas besoin de ces produits sucrés, mauvais pour la santé et pour nos enfants”, a écrit une personne sur Facebook. “La taxe devrait être plus élevée, et nous devrions nous tourner vers des produits locaux meilleurs et plus sûrs pour notre santé. C’est pourquoi nos ancêtres ont vécu plus longtemps, jusqu’à 100 ans. C’est la raison pour laquelle nos ancêtres ont vécu plus longtemps que leurs centenaires. Plantons ce que nous mangeons et mangeons ce que nous cultivons.

Un autre a écrit : “C’est un bon début… augmentez-le encore plus !!!! Augmentez aussi le prix des bonbons ! Mais en contrepartie, nous réduirons les prix des fruits et légumes locaux et autres. Il est temps de mettre en place un contrôle des prix qui poussera les gens à s’éloigner de ces absurdités sucrées et à se tourner vers une alternative plus saine, tout en restant fidèle à notre thème de l’île de la nature !”

D’autres ont adopté une approche sarcastique de la question.

Une personne a écrit : “Je vais commencer à acheter une carib, une kubuli ou une hieneken quand j’ai soif”, tandis qu’une autre a déclaré : “Tous les cadeaux qu’ils ont offerts pendant la période électorale reviennent en force… c’est ce qu’on appelle l’inflation”.

