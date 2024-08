Une liaison régulière entre la Guadeloupe et Saint-Martin

La compagnie aérienne St Barth Executive posera désormais les roues de ses avions sur le tarmac de l’aéroport de Guadeloupe, Pôle Caraïbes.

New service alert ‼️ L’aéroport de Guadeloupe Pôle Caraïbes et ses équipes sont ravis d’accueillir la compagnie aérienne ST Barth Executive et son offre Air Inter Îles! La compagnie offrira à compter du 1er août 2024, une liaison régulière en Classe Affaires entre Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy. Cette nouvelle desserte complète leur service entre la Guadeloupe et San Juan, opérés en PILATUS PC-12 NGX, offrant des conditions de voyage exclusives en Classe Affaires.

La flotte de Air Inter Iles By SBH Executive est composée de 3 avions TECNAM 9 places P2012 STOL ultramodernes, garantissant un confort et une sécurité de premier ordre. La cérémonie d’ouverture s’est tenue la semaine dernière sur le tarmac à l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes. Bienvenus à eux !

Source: SAGPC

