Une mobilisation pour faire front contre l’extrême droite.

L’Observatoire Terre-Monde vous invite vivement à participer ce samedi 22 juin au grand événement de mobilisation de la communauté ultramarine, des territoires et de la diaspora, pour faire front contre l’extrême-droite. L’Observatoire Terre-Monde vous invite vivement à participerau

Le contexte de crise politique à l’issue des résultats des élections européennes à l’échelle nationale et plus particulièrement dans les territoires dits d’Outre-mer appelle à un dialogue, une solidarité et une action collective de nos peuples afin de faire entendre notre voix et d’incarner l’alternative et le refus radical de l’extrême droite.

Prenez part ce samedi à notre événement public en format hybride, en présentiel à Paris (62 bis Rue de Mouzaïa, 75019 Paris), en distanciel pour les territoires dits d’Outre Mer.

8h de rassemblement de 14h (h paris) à 22h (h Paris) ; 1h consacrée à chaque territoire : avec l’intervention de personnalités politiques, associatives, académiques et créateur-ice-s de contenu.

Veuillez découvrir en pièce jointe le programme de l’événement et des interventions par territoire.

Pour les participant-e-s en distanciel, veuillez rejoindre le jour J ce lien zoom :

https://us06web.zoom.us/j/83877246282?pwd=wYwFm1zWOaA8ctvxTxx0vCRcnzV2zS.1 Meeting ID: 838 7724 6282 Passcode: 913520

Le comité d’organisation de l’Observatoire Terre-Monde. L’observatoire Terre-Monde est un cercle d’étude et d’actions cherchant à diffuser des savoirs autour des enjeux écologiques inhérents auxdits territoires d’outre-mer français et leurs proches régions tout en aspirant à instaurer un monde commun respectueux des écosystèmes, des animaux humains et non-humains. https://terremonde.org/

J’aime ça : J’aime chargement…