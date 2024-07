Une nouvelle loi sur les armes vise les armes fantômes, les balles R.I.P. et l’héritage de la fusillade d’Ed Bush

Cayman Compass

Dix faits marquants de l’adoption de la nouvelle loi sur les armes à feu

Par James Whittaker –

Les législateurs ont adopté cette semaine de profondes modifications aux lois anti-armes à feu des îles Caïmans, qui prévoient des peines d’emprisonnement plus sévères pour les contrevenants et mettent l’accent sur la menace croissante que représentent les “armes fantômes”.

Le changement le plus important porte la peine minimale obligatoire pour la possession d’une arme à feu sans licence à 15 ans en cas de condamnation, et à 10 ans en cas de plaidoyer de culpabilité.

Une disposition qui aurait effectivement supprimé la capacité des juges à faire preuve de souplesse dans les cas de “circonstances exceptionnelles” a été retirée du projet de loi à la onzième heure.

Le Compass a souligné les inquiétudes suscitées par cette disposition dans son rapport de la semaine dernière, en soulignant que des délinquants involontaires – sans intention criminelle – pourraient être involontairement entraînés dans l’approche de la tolérance zéro.



S’exprimant au Parlement lundi et mardi, le procureur général Samuel Bulgin a insisté sur le fait que les seules personnes qui devaient craindre les sanctions “sévères” étaient celles qui “prévoyaient d’enfreindre la loi”.

Il a déclaré que les amendements – les premières modifications apportées à la législation sur les armes à feu des îles Caïmans depuis 2008 – ont été conçus pour faire face aux menaces actuelles et émergentes, y compris celles posées par les nouvelles technologies.

M. Bulgin et plusieurs autres orateurs ont fait référence à l’assassinat de sept personnes par un homme armé qui a tiré dans la foule lors d’un match de football au stade Ed Bush comme étant le catalyseur d’une approche plus stricte de la criminalité.

“Ce gouvernement ne peut imaginer rien de plus effrayant, de plus insensible, de plus odieux, de plus dangereux que d’avoir des personnes dans notre société qui profitent d’un match de football et quelqu’un qui estime nécessaire d’ouvrir le feu dans la foule”, a déclaré M. Bulgin.

Depuis la fusillade d’Ed Bush, la section “Compass Issues” a publié de nombreux articles sur le trafic d’armes à feu, les gangs et la possession d’armes à feu dans les Caraïbes, ainsi que sur les causes socio-économiques de la criminalité violente dans les îles Caïmans.

Le projet de loi d’amendement sur les armes à feu et le débat qui l’a entouré couvrent en partie le même territoire.

Aujourd’hui, nous examinons les points soulevés au cours du débat et dans nos rapports précédents, ainsi que la manière dont le gouvernement entend lutter contre la criminalité liée aux armes à feu et aux gangs.

Des peines plus sévères pour la possession d’armes à feu

La principale modification adoptée cette semaine est l’augmentation des peines minimales obligatoires pour la possession illégale d’une arme à feu, qui passent de 10 à 15 ans après le procès (ou de 7 à 10 ans dans les cas où le délinquant plaide coupable).

Le procureur général a souligné la nécessité d’envoyer un message dissuasif par le biais de peines strictes et a indiqué qu’il était convaincu que la loi était conforme aux traités internationaux en matière de droits de l’homme, même si l’extrémité supérieure du nouvel éventail de peines est désormais trois fois plus élevée que pour des délits comparables au Royaume-Uni.

Il a déclaré que les îles Caïmans étaient confrontées à une escalade des crimes commis avec des armes à feu et que le gouvernement devait sévir contre ceux qui portaient atteinte à la “paix et à la tranquillité” des îles.

“Les temps ont changé et certains membres de notre société sont de mauvais acteurs”, a-t-il déclaré.

“Cette législation vise les comportements antisociaux qui menacent la sécurité publique sur ces îles.

Les législateurs ont largement soutenu cette augmentation au cours du débat.

Maintien de la possibilité de prendre en compte les “circonstances exceptionnelles

L’un des points soulignés dans le rapport de Compass sur le projet de loi était le projet d’inclure une peine minimale de 8 ans dans les cas où des “circonstances exceptionnelles” étaient constatées.

Nous avons mis en évidence des cas – dont celui d’un couple qui s’est vu imposer une arme par un membre de gang tentant d’échapper à ses responsabilités et celui d’un pilote privé américain qui a involontairement transporté des munitions dans un sac en provenance des États-Unis – dans lesquels les délinquants ont pu éviter des peines privatives de liberté en raison des circonstances particulières de leur crime.

La députée de West Bay West, McKeeva Bush, a également souligné ce problème au cours du débat, en avertissant : “Une cartouche de fusil dans votre voiture pourrait être là depuis des mois, quelqu’un l’a mise là et vous n’en savez rien, vous pourriez prendre des années pour cela”.

M. Bush a également souligné le risque que les gens soient “piégés”, faisant allusion à sa propre expérience récente avec le système judiciaire.

“Vous pensez qu’on ne peut pas se faire piéger ? J’espère que vous n’êtes pas assez fou pour le croire. Vous avez vu ce que je viens de vivre”, a-t-il déclaré.

McKeeva Bush

La clause a finalement été supprimée du projet de loi, ce qui signifie que les juges auront le pouvoir discrétionnaire de décider des peines en dehors du régime des peines minimales obligatoires dans les cas où ils décident qu’il y a des circonstances exceptionnelles.

Toutefois, il n’existe toujours pas de lignes directrices publiques claires sur ce qui constitue des circonstances exceptionnelles, et certains défenseurs des droits de l’homme craignent que les délinquants de catégorie inférieure ne soient frappés par des peines punitives.

Rassurer dans un climat de peur

Plusieurs législateurs ont souligné l’impact sismique de la fusillade du stade Ed Bush sur la communauté.

Le chef adjoint de l’opposition, Joey Hew, a déclaré que les électeurs âgés étaient trop inquiets pour participer à des événements communautaires.

Wayne Panton et McKeeva Bush ont également évoqué l’impact de la fusillade sur leur communauté.

“Vous êtes dans votre lit ou dans votre jardin et vous entendez des coups de feu. Certaines personnes semblent faire cela à volonté”, a averti M. Bush.

M. Bulgin a indiqué qu’une partie de l’objectif de la législation était de montrer aux gens que le gouvernement avait fait de leur sûreté et de leur sécurité une priorité absolue.

Des peines allant jusqu’à 35 ans pour “mise en danger de la vie d’autrui

L’héritage de la fusillade d’Ed Bush est illustré le plus clairement dans la législation par une clause qui ajoute la possibilité d’une peine pouvant aller jusqu’à 35 ans derrière les barreaux pour les infractions les plus dangereuses liées aux armes à feu.

Cette peine, plus lourde que celle prévue pour le meurtre, est prévue pour la possession d’une arme à feu dans l’intention de mettre en danger la vie d’autrui, de causer des blessures graves, d’endommager des biens ou de s’opposer à une arrestation.

Le ou les tireurs d’Ed Bush, s’ils avaient été arrêtés, auraient probablement été inculpés de tentative de meurtre, étant donné que trois des victimes ont été grièvement blessées.

Toutefois, personne n’a été inculpé dans le cadre de la fusillade du stade.

Traitement des armes fantômes et des balles R.I.P.

La loi a été élaborée pour faire face aux menaces de demain comme à celles d’aujourd’hui, a indiqué M. Bulgin.

Dans une série publiée au début de l’année, le Compass a mis en lumière l’impact croissant des armes fantômes dans l’ensemble des Caraïbes. Il s’agit d’armes difficiles à tracer, dépourvues de numéros de série. Dans certains cas, elles sont fabriquées par l’utilisateur lui-même à l’aide d’imprimantes 3D, tandis que d’autres sont connues sous le nom de “80 percenters” (armes en kit qui peuvent être cassées en morceaux et reconstruites).



Les modifications apportées à la loi sur les armes à feu des îles Caïmans visent à résoudre des problèmes tels que les armes créées à l’aide d’imprimantes 3D. – Photo : Fichier

Des spécialistes internationaux de la lutte contre la criminalité nous ont dit qu’il était presque impossible d’arrêter le trafic de ces types d’armes.

La nouvelle loi sur les armes à feu actualise les définitions des armes interdites afin de tenir compte de ces changements technologiques et de traiter les silencieux et autres modifications utilisées pour rendre les armes plus meurtrières.

Elle adopte également une position plus dure à l’égard de certains types de munitions, a déclaré M. Bulgin, soulignant les inquiétudes suscitées par les munitions dites R.I.P. – des projectiles radicalement invasifs qui sont légaux aux États-Unis et dont la publicité indique qu’ils sont capables de pénétrer la tôle.

“Ils sont conçus pour éclater et causer un maximum de blessures”, a indiqué M. Bulgin, ajoutant que les lois caïmanaises devaient rattraper l’évolution de la technologie des armes dans d’autres pays.

Stopper le flux d’armes

Les précédents rapports de Compass ont mis en évidence le flux régulier d’armes en provenance des États-Unis, via Haïti et la Jamaïque, et à destination des îles Caïmans.

Si les méthodes d’importation varient, le trafic d’armes et de ganja s’effectue couramment dans des canots basculants équipés de moteurs puissants qui font la navette entre la Jamaïque et les îles Caïmans au cours de voyages clandestins de nuit.



Un bateau de ganja saisi par les garde-côtes. – Photo : James Whittaker : James Whittaker

M. Bulgin a indiqué que le durcissement des peines pour possession d’armes pourrait également avoir un impact sur les importateurs qui introduisent des armes dans les îles.

M. McKeeva Bush a déclaré qu’il fallait investir davantage dans des radars de haute technologie pour repérer les navires illicites dans les eaux des îles Caïmans. Il a déclaré que cette technologie était coûteuse mais nécessaire compte tenu de la hausse de la criminalité et de la proximité des îles avec des pays où les armes à feu sont commercialisées en toute impunité.

“Il ne faut pas se leurrer”, a-t-il déclaré.

“Haïti est très proche. Nous recevons du trafic en provenance de la Jamaïque, du Honduras et de Dieu sait où”.

On dit aux agriculteurs : “Vous pouvez encore tirer sur les agoutis”.

Le procureur général a cherché à rassurer les agriculteurs et les tireurs sportifs qui avaient apparemment exprimé des inquiétudes au sujet du projet de loi.

“Nous n’essayons pas d’empêcher les gens de tirer sur des agoutis”, a-t-il déclaré.



Des exceptions subsistent pour les tireurs sportifs, les agriculteurs et les abatteurs, qui peuvent utiliser certains types d’armes pour le travail et les loisirs. Un abatteur d’iguanes sur la photo. – Photo : un abatteur d’iguanes : Matt Lamers

Il a ajouté que d’importantes consultations avaient eu lieu avec ces deux groupes afin de rendre la législation acceptable pour les propriétaires d’armes à feu responsables et titulaires d’un permis, qui, a-t-il insisté, n’ont “aucune raison d’avoir peur”.

Les détenteurs d’armes à feu agréés peuvent voyager en toute sécurité

Une modification de dernière minute de la législation a permis de supprimer une clause que le Président Alden McLaughlin – lui-même détenteur d’une licence de port d’arme depuis deux décennies – a qualifiée de “folie absolue”.

La loi, telle qu’elle était rédigée, obligeait les propriétaires d’armes à feu titulaires d’un permis, qui sont déjà tenus de conserver leurs armes dans un coffre-fort agréé et inspecté, protégé par une alarme, à les remettre à la police lorsqu’ils se déplaçaient.

M. McLaughlin, qui est également agriculteur, a déclaré qu’il n’était pas logique d’exiger de personnes comme lui qu’elles sortent leurs armes d’un coffre-fort pour les remettre à un agent de police “qui pourrait les laisser dans la voiture de police lorsqu’il s’arrêtera pour prendre un café”.Il a ajouté que de nombreux habitants des îles Caïmans voyageaient en permanence et a suggéré que cette disposition n’était pas pratique, tant pour la police que pour les propriétaires d’armes à feu titulaires d’une licence. Après une heure d’ajournement, cette clause a été retirée du projet de loi.

S’agit-il d’une solution de fortune ?

Tout en soutenant les changements législatifs, l’ancien Premier ministre Wayne Panton a averti que, sans une approche plus large de la question des crimes commis avec des armes à feu, des peines plus sévères risquaient d’être une “solution de fortune”.

Il a ajouté : “J’aimerais pouvoir garantir que (grâce aux modifications législatives) ces problèmes disparaîtront et que la société sera plus sûre, mais ce n’est qu’une partie de la solution.

“Nous devons trouver un moyen d’atteindre les éléments de la société, et en particulier les jeunes, qui s’adonnent à cette activité. Nous devons nous pencher sur cette question”.

L’ancien premier ministre Wayne Panton

Il a déclaré qu’il fallait faire davantage pour modifier le parcours des jeunes en difficulté et les impliquer de manière constructive, plutôt que de “trouver des moyens de les mettre en prison plus longtemps”.

Dans sa réponse, M. Bulgin a indiqué que le gouvernement reconnaissait ce fait et qu’il examinait, en collaboration avec le Conseil national de sécurité, une “approche plus holistique” des jeunes délinquants.

Il a déclaré qu’une “intervention précoce” était nécessaire pour “les empêcher de dériver dans la mauvaise direction”.

Des questions subsistent quant à l’impact

Comme l’illustrent les commentaires de M. Panton, cette législation ne s’attaque pas aux causes de la criminalité.

Les avocats de la défense – qui n’ont pas été largement consultés sur la législation – se sont également demandé si des peines plus sévères auraient réellement un impact.

“Les gens ont toujours des armes et commettent toujours des infractions liées aux armes à feu. La peine minimale obligatoire pour un meurtre est la perpétuité et cela n’a pas d’effet dissuasif. Ce n’est tout simplement pas comme ça que ça marche”, a déclaré Amelia Fosuhene, de Brady Law, au Compass lundi.

D’autres avocats se sont demandés pourquoi une peine minimale de 10 ans serait beaucoup plus dissuasive qu’une peine de 7 ans. Selon eux, la plupart des criminels qui se rendent dans la communauté avec une arme à feu pensent qu’ils ne se feront pas prendre.

Les législateurs ont indiqué au cours du débat que la police recevait davantage de ressources pour contribuer à changer cette situation.

Le député Chris Saunders a également demandé que les taux d’élucidation de la police soient publiés dans le cadre des statistiques sur la criminalité.

Le commissaire de police Kurt Walton a déclaré au Compass qu’il s’en tenait au bilan de ses agents en matière de crimes commis avec des armes à feu, soulignant un taux de détection de 75 % dans les affaires de meurtre et le fait qu’un quart de la population de la prison de Northward purge une peine pour des infractions commises avec des armes à feu. Dans la même interview, il a indiqué que la police devait, et avait l’intention, de faire davantage pour cibler les “marchands du mal” qui introduisent des armes dans le pays.

