Une quatrième édition pour le salon de recrutement Martinique pour l’emploi

Rendez-vous est pris pour la fin du mois. Le 26 et la 27 septembre se tiendra la quatrième édition de Martinique pour l’emploi. Une quarantaine d’entreprises seront prêtes à recruter. Les organisateurs visent les 300 postes à pourvoir sur toute l’édition.

Pour sa quatrième édition France travail remet le couvert. Avec davantage d’ambition. Le forum Martinique pour l’emploi se déroulera le 26 et 27 septembre dans un nouveau lieu, l’Institut martiniquais du sport. Ce partenariat avec les entreprises répondent aux besoins de recrutement. GBH, l’AMPI, Les Missions Locales Sud et Centre, Cap emploi, Contact-Entreprises, la CCIM, le Medef, la CMA, l’APEC, la CPME, l’Union régionale syndicale des Drom, l’Agepfiph, la CTM et la Préfecture tiendront un stand au salon de recrutement, Martinique pour l’emploi. Comme les éditions précédentes, France Travail propose à la fois des entretiens de recrutement en ligne (du 17 au 27 septembre) et des entretiens de recrutement en présentiel (les 26 et 27 septembre) à l’Institut martiniquais du sport à Mangot Vulcin, au Lamentin.

Le forum est ouvert à tous les candidats. Organisé avec les acteurs du monde de l’entreprise, ce forum vise à mettre en lumière les métiers qui recrutent.

Recruter local : une priorité

Partenaire de la première heure, le groupe GBH est un fidèle du salon de recrutement. Pascal Chavignat DRH pour GBH le confirme. L’année dernière, 33 nouveaux collaborateurs étaient recrutés. Poste de vendeur, poste de fonction support comme dans la finance, poste dans les métiers du numérique ou encore de cadres. Les catégories d’emploi sont nombreuses. Le groupe GBH a recruté trois cadres lors du dernier événement. Cette année, c’est 90 postes que le groupe propose. « C’est vraiment une priorité de recruter localement à chaque fois que c’est possible. Les trois quarts de nos effectifs sont issus du recrutement local », tient à souligner Pascal Chavignat.

Il y a un an, Ludyvine Calton-Desroses alors en recherche d’emploi se rend au salon Martinique pour l’emploi. Bingo, la jeune femme est engagée et devient hôtesse de caisse. Mais son parcours ne s’arrête pas là. « J’ai demandé s’il était possible d’évoluer pour finir ma formation dans la pâtisserie au sein du groupe Carrefour. » Elle est maintenant en apprentissage.

Martinique pour l’emploi présente un bilan positif et des perspectives encourageantes. Avec plus de 570 recrutements en trois éditions, Martinique pour l’emploi s’inscrit dans l’agenda «recrutements » du mois de septembre. France Travail Martinique et ses partenaires agissent en coopération pour renforcer l’attractivité des métiers, répondre aux besoins en recrutement des entreprises locales et favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi.

J’aime ça : J’aime chargement…