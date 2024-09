Vernon Garde détaille un plan global de lutte contre la criminalité

St. Lucia Times

Le commissaire de police par intérim Verne Garde a dévoilé le plan de lutte contre la criminalité qu’il a promis, mettant l’accent sur la création de stratégies de police de proximité pour présenter la police comme faisant partie de la communauté.

“Cet objectif sera atteint grâce à une série de mesures proactives visant à prévenir et à réduire la criminalité en partenariat avec le public et les autres parties prenantes”, a déclaré M. Garde dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la police.

Il a déclaré que la Royal Saint Lucia Police Force (RSLPF) a l’intention d’employer une stratégie de prévention de la criminalité basée sur un engagement et une consultation efficaces, avec une présence policière visible ciblée par le biais de patrouilles pédestres et mobiles et l’utilisation de vélos et de véhicules tout-terrain.

Le commissaire de police par intérim a expliqué que l’accent serait mis sur le renseignement, la résolution des problèmes et la police de proximité.

“La police travaillera main dans la main avec le public pour rester informée des problèmes qui affectent la communauté, en maintenant une conversation à double sens et en restant active au sein de la communauté et des organisations partenaires”, a déclaré M. Garde.

Il a ajouté que la police exploiterait tout le potentiel du système de vidéosurveillance, non seulement comme outil d’investigation, mais aussi pour recueillir des renseignements afin d’orienter les patrouilles et les missions.

En outre, le commissaire de police par intérim a révélé que des jet-skis faciliteraient les patrouilles sur les plages, dans les baies et sur le front de mer.

M. Garde a également mentionné l’utilisation d’outils de communication plus sophistiqués, notamment des caméras corporelles, des radios et des applications de communication.

Il a révélé que les armes à feu, les munitions, les infractions commises par les gangs et les homicides sont devenus quatre des problèmes les plus fréquents affectant la sécurité des communautés ces derniers temps.

Selon le chef de la police, ces problèmes sont interdépendants et doivent être traités simultanément.

“Nous emploierons une série de missions ciblées pour faire face à ces problèmes. Pour y parvenir efficacement, nous appliquerons une combinaison de techniques de renseignement, d’engagement communautaire et de résolution des problèmes, spécialement conçues pour soutenir les poursuites pénales”, a déclaré M. Garde.

“La pleine mesure de la loi sera imposée pour exécuter des mandats ciblés afin de désintégrer les gangs et de procéder à des arrestations”, a-t-il affirmé.

M. Garde a expliqué que le plan de lutte contre la criminalité prévoyait d’étendre les tentacules de la police en faisant appel à des agences alliées telles que des sociétés de sécurité privées et des sociétés de détectives.

Il a parlé de les légitimer afin qu’elles puissent disposer de pouvoirs légaux d’arrestation.

“Nos agences alliées constituent un élément essentiel de l’environnement de sécurité nationale et ont été négligées pendant de nombreuses années”, a affirmé M. Garde.

En conséquence, il a indiqué que la légitimité nécessaire pour leur permettre d’exercer des activités de police serait obtenue par le biais d’un régime certifié et d’un “système de contrôle solide”.

M. Garde a déclaré que cela soutiendrait le programme de police de proximité de la police.

J’aime ça : J’aime chargement…