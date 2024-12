Voler de France vers des Îles Caribéennes Comme Tortola et St Barth ? C’est Maintenant Plus Facile.

Dana Niland

Vous partez de Paris vers les Caraïbes ? Que ce soit Tortola, St Barth, Statia ou Antigua, il est désormais beaucoup plus facile de réserver votre voyage.

Winair, basée à St Martin et opérant depuis l’aéroport international Princess Juliana, a de nouveau un partage de code avec Air France. Cela signifie que vous pouvez acheter un seul billet couvrant votre voyage de Paris à St Martin et vers les autres îles, avec vos bagages enregistrés jusqu’à votre destination finale.

Cela inclut également les îles mentionnées plus tôt ainsi que St Kitts et Nevis.

« Ce partenariat avec Air France améliore les options de voyage pour les passagers, offrant des connexions fluides entre l’Europe et les Caraïbes. Les voyageurs peuvent désormais profiter de trajets pratiques le même jour avec plus de flexibilité et de tranquillité d’esprit, sachant que Winair offre un service fiable et un solide bilan de sécurité », a déclaré Hans van de Velde, PDG de Winair. « Cette collaboration souligne la confiance qu’Air France accorde à Winair, consolidant notre position en tant que lien vital dans le voyage régional. »

Pour plus d’informations, visitez Winair.

J’aime ça : J’aime chargement…