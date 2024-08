Waitukubuli Advocates for Viable Environments (WAVE) sur l’importance de la Journée mondiale des rivières

WAVE

Waitukubuli ! (Grand est son corps) ont proclamé les Kalinago sur le site de cette magnifique île, alors qu’ils revendiquaient l’archipel des Caraïbes. Ils n’auraient pas pu savoir à l’époque que son grand corps deviendrait le protecteur, le conservateur et le soutien de leur peuple pendant des générations. Le sang qui coulait dans ses veines est devenu la source de cette résilience. Aujourd’hui, alors que la plupart des Kalinago ont disparu dans de nombreuses îles de l’archipel, ils prospèrent à Waitukubuli, prenant la place qui leur revient dans la gestion de son avenir.

Le sang et les veines dont nous parlons sont les 365 rivières, leurs canaux, leurs affluents, les zones de captage qui s’étendent à travers son grand corps. Quelle plus grande utilité peut avoir une ressource que d’aider un peuple à survivre aux périls du temps, notamment à la colonisation et à tous les maux qu’elle a apportés à la région ? Aujourd’hui, nous célébrons et chérissons le caractère unique de l’une des rares populations Kalinago de la région.

[Dans ce contexte, nous voulons appeler tous les Dominicains à célébrer la Journée mondiale des fleuves 2024 le dimanche 22 septembre 2024. La Journée mondiale des fleuves a été instituée par les Nations unies en réponse à une proposition du célèbre défenseur des fleuves, Mark Angelo (https://worldriversday.com/about/). Selon le site web (https://www.careourearth.com/world-rivers-day/), la Journée mondiale des fleuves est célébrée chaque année dans le but suivant :

1) reconnaître le rôle et l’importance des rivières et autres cours d’eau

2) Sensibiliser aux menaces qui pourraient mettre en péril les cours d’eau du monde entier.

3) Promouvoir une meilleure gestion de toutes les voies d’eau pour un développement durable.

L’histoire de notre nation continue d’être façonnée, au sens propre comme au sens figuré, par cette même ressource. La Dominique est un exemple vivant de l’importance des rivières pour l’existence. Waitukubuli Advocates for Viable Environments (WAVE) se lance donc dans une campagne visant à promouvoir et à améliorer la gestion de nos rivières en organisant une série d’événements destinés à sensibiliser à l’importance de ce sang qui coule dans les veines de Waitukubuli et aux menaces qui pèsent sur lui.

WAVE encourage tous les Dominicains à faire quelque chose de significatif le 22 septembre 2024, en hommage à la seule ressource qui nous maintient en vie. Les célébrations peuvent prendre la forme de pique-niques, de voyages éducatifs, de campagnes de nettoyage, de plantations d’arbres, de tubing, de campagnes sur les médias sociaux ou de bons vieux concours de cuisine au bord de la rivière. Protégeons nos rivières pour qu’elles puissent continuer à nous protéger.

J’aime ça : J’aime chargement…