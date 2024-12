1000 jeunes Chrétiens des cités en prière au cœur de Paris, avec La Cité Céleste

RDV le 20 décembre 2024

Prière, fraternité, espérance le 20 décembre l’Église Saint Roch étonne !

Le 20 décembre venez découvrir une jeunesse des quartiers,

passionnée et pleine de foi, unie pour vivre et faire rayonner leur

mission au cœur de Paris.

Le 20 décembre prochain, La Nuit de La Cité Céleste fera vibrer l’église Saint Roch, un événement organisé par des jeunes issus des quartiers populaires de toute l’Île-de-France.

Tout est possible à celui qui croit

Mc 9:23

Cet événement témoigne de la vitalité de l’Église en périphérie et de l’importance de la solidarité et de l’entraide entre tous ceux qui œuvrent pour l’Évangile. Ces jeunes chrétiens, motivés par le désir de faire entendre leur voix et de vivre pleinement leur foi, se réuniront pour la deuxième édition de cet événement de prière, de témoignage et de communion fraternelle, rassemblant plus de 1 000 participants.

La jeunesse des cités au cœur de Paris : un événement fédérateur et unique

Initiée par La Cité Céleste, cette soirée a pour but de renforcer l’élan missionnaire des jeunes des quartiers. Beaucoup de ces jeunes se trouvent isolés dans leur foi, sans toujours avoir de lieux pour l’exprimer et l’approfondir. La Nuit de La Cité Céleste est pour eux une occasion unique de se retrouver, de partager leur expérience et d’œuvrer ensemble pour la mission au sein de leurs cités. Ils ont choisi le thème inspirant « Tout est possible à celui qui croit » et cette édition se veut un message d’espoir et de persévérance pour tous ces jeunes.

Un programme spirituel et fraternel, au cœur de Paris

La soirée débutera par un temps de louange et d’adoration, suivi de témoignages, d’échanges et d’un enseignement spirituel sur le thème « Tout est possible à celui qui croit », par Monseigneur Celestino Migliore, Nonce Apostolique et Monseigneur Matthieu Rougé évêque de Nanterre.

Retour sur la première édition et ambitions pour cette année

La première édition, organisée en 2023, a réuni 600 jeunes d’Île-de-France, créant un fort élan missionnaire. Depuis, des initiatives concrètes ont fleuri dans les quartiers : groupes de prière, actions de solidarité, événements communautaires.

