24 millions de dollars alloués au financement de projets régionaux de durabilité

Des représentants du Fonds pour la biodiversité des Caraïbes (CBF), de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) et d’autres parties prenantes se sont réunis en République dominicaine pour le lancement du premier appel à propositions du mécanisme CBF Advancing Circular Economy (ACE) pour des projets d’économie circulaire visant à lutter contre la pollution marine dans les Caraïbes.

Le Fonds pour la biodiversité des Caraïbes (CBF) a récemment lancé son premier appel à propositions pour le Mécanisme pour l’avancement de l’économie circulaire (ACE) et la Dominique est l’un des pays dont les résidents peuvent postuler.

Ce programme vise à fournir des subventions d’un montant total de 24,7 millions de dollars à des projets innovants qui promeuvent les principes de l’économie circulaire et s’attaquent au problème urgent des déchets marins afin de lutter contre la pollution marine et de sauvegarder la biodiversité dans la région des Caraïbes.

Reconnaissant l’impact significatif de la pollution marine sur les écosystèmes et la bioéconomie des Caraïbes, le CBF s’est engagé à promouvoir des solutions durables dans la région par le biais de la Facilité ACE, qui fait partie de son Programme d’économies basées sur la nature.

La Facilité ACE vise à soutenir des projets qui mettent en œuvre des principes pratiques d’économie circulaire pour empêcher les déchets de pénétrer dans l’environnement marin et pour éliminer les déchets marins, tout en tenant compte des processus d’élimination des déchets tels que le recyclage, la réutilisation et la remise à neuf pour une élimination correcte des déchets. Le financement de la Facilité ACE est assuré par la banque de développement KfW (KfW) au nom du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Des subventions allant de 400 000 à 2 millions de dollars par projet sont disponibles et peuvent être mises en œuvre sur une période de deux ans et demi à trois ans.

Les autres pays éligibles au financement sont Cuba, la République dominicaine, la Grenade, Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Les organisations éligibles de la région des Caraïbes comprennent les ONG, les organisations communautaires, les agences gouvernementales, les organisations régionales, les PME, les universités et les consortiums de ces entités.

Karen McDonald Gayle, PDG du Fonds pour la biodiversité des Caraïbes, a souligné l’importance de la Facilité ACE dans la protection de la biodiversité des Caraïbes en soutenant des projets qui mettent en œuvre les principes de l’économie circulaire. Le CBF encourage les parties intéressées à soumettre leurs notes conceptuelles via le portail en ligne sur le site web du CBF (caribbeanbiodiversityfund.org) avant le 20 septembre 2024. Les candidats retenus lors de la phase des notes conceptuelles seront invités à soumettre des propositions complètes pour une évaluation plus approfondie.

