56 lits d’hôpital aux îles Caïmans en deçà de la norme mondiale, mais davantage sont en cours de réalisation

La ministre de la Santé et du Bien-être, Sabrina Turner, a déclaré lundi au Parlement que si les îles Caïmans disposaient de moins de lits d’hôpitaux que la référence citée par l’Organisation mondiale de la santé, elles en avaient néanmoins suffisamment pour répondre à la croissance de la population des îles.

La ministre répondait à une question parlementaire posée par le député de George Town West, David Wight, qui lui demandait s’il y avait “suffisamment de lits d’hôpitaux publics à Grand Cayman, compte tenu de l’augmentation rapide du nombre de personnes vivant sur l’île depuis la pandémie”.



Sabrina Turner, ministre de la santé et du bien-être, répondant à la question du député David Wight sur la capacité d’accueil des hôpitaux. – Photo : CIGTV

Mme Turner a déclaré que la question faisait allusion à un “problème plus important, celui de la capacité de notre système de santé à la lumière de la croissance de notre population”.

Il manque 56 lits

Elle a souligné que l’OMS, bien qu’elle ne recommande pas spécifiquement le nombre de lits pour une population donnée, a pour référence 3,4 lits pour 1 000 habitants. Sur la base d’une population estimée à 83 000 habitants aux îles Caïmans, les îles disposent de 2,7 lits pour 1 000 personnes.

Selon M. Turner, pour atteindre le niveau de référence de l’OMS, Grand Cayman et Cayman Brac, qui disposent actuellement d’un total de 226 lits, auraient besoin de 282,2 lits, soit un déficit de 56 lits.

Toutefois, elle a souligné que lorsque Health City Camana Bay ouvrira complètement ses portes, il fournira 53 lits supplémentaires, ce qui permettra aux îles Caïmans de n’avoir que trois lits de moins que le point de référence à ce moment-là. L’hôpital, dont la cérémonie d’inauguration a eu lieu au début du mois, devrait ouvrir ses portes dans les semaines à venir.

Le ministre de la santé a indiqué que des lits supplémentaires seraient également mis en service dans le secteur public l’année prochaine, avec l’expansion prévue de l’hôpital de George Town et l’ajout de 11 lits d’hospitalisation supplémentaires.

L’hôpital de George Town dispose de 104 lits d’hospitalisation, tandis que le deuxième hôpital public de la HSA, le Faith Hospital de Cayman Brac, dispose de 18 lits. Mme Turner a déclaré qu’il était important d’inclure les lits de l’hôpital de Brac dans l’équation, car si des lits n’étaient pas disponibles à l’hôpital Faith, les patients de Brac devraient être envoyés à Grand Cayman.

Elle a également précisé que si la question de M. Wight portait spécifiquement sur le système hospitalier public, la HSA oriente souvent les patients vers d’autres hôpitaux pour qu’ils y soient soignés, de sorte que le nombre de lits à Health City et à Doctors Hospital est pertinent.

Autres facteurs

Elle a ajouté : “Toutefois, comme nous le rappelle notre médecin-chef [le Dr Nick Gent], d’autres facteurs sont beaucoup plus importants et doivent être pris en considération lors de l’évaluation de notre capacité. Il s’agit notamment de l’état de santé de la population et du système dans lequel les soins sont dispensés.

“La santé relative de la population détermine la demande de soins. Il est donc logique que les pays en mauvaise santé aient besoin de plus de lits et que les pays en bonne santé aient besoin de moins de lits, notamment en ce qui concerne les unités de traitement des maladies infectieuses, par exemple.

“Le système dans lequel ces soins sont dispensés détermine si une approche plus préventive ou réactive est adoptée, car la prévention et l’intervention précoce compensent le besoin d’un plus grand nombre de lits.

Le ministre a déclaré que les récentes tendances dans le domaine médical aux îles Caïmans en matière d’utilisation de procédures peu invasives, telles que la chirurgie laparoscopique et assistée par robot, signifiaient que les gens passaient moins de temps à l’hôpital pour se remettre d’une opération.

“Pour déterminer si nous disposons d’une capacité suffisante, il ne faut pas se limiter au Inombre de lits, mais plutôt se demander si nous refusons des soins à quelqu’un parce que nous ne pouvons tout simplement pas l’admettre pour un traitement dans un délai raisonnable. La réponse est non”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que son ministère n’avait connaissance d’aucun cas où des soins n’auraient pas été prodigués à une personne, que ce soit dans le secteur public ou privé, en raison d’un manque de lits.

