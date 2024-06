L’OMS a publié le rapport, fournissant une mise à jour complète basée sur les données de 2019.

Les données portaient sur l’impact sur la santé publique de la consommation d’alcool et de drogues, ainsi que sur la consommation d’alcool et le traitement des troubles liés à la consommation de substances dans le monde entier.

Selon le rapport de l’OMS, environ 400 millions de personnes vivent avec des troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues dans le monde.

Sur ce total, 209 millions de personnes vivaient avec une dépendance à l’alcool.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a souligné les graves conséquences de la toxicomanie sur la santé individuelle.

Il a expliqué que cela augmente le risque de maladies chroniques et de problèmes de santé mentale et entraîne tragiquement des millions de décès évitables chaque année.

« Cela fait peser un lourd fardeau sur les familles et les communautés, augmentant l’exposition aux accidents, aux blessures et à la violence », a observé Tedros.

Le Directeur général de l’OMS a déclaré que pour construire une société plus saine et plus équitable, le monde doit s’engager de toute urgence à prendre des mesures audacieuses qui réduisent les conséquences sanitaires et sociales néfastes de la consommation d’alcool.

Tedros a également évoqué la nécessité de rendre le traitement des troubles liés à l’usage de substances accessible et abordable.

La proportion la plus élevée (13 %) de décès imputables à l’alcool en 2019 concernait les jeunes âgés de 20 à 39 ans