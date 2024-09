COMMUNIQUE DE PRESSE – Wild Lotus Glamping –

Wild Lotus Caribbean doit ouvrir en décembre un nouveau site de glamping en forêt tropicale dans un sanctuaire d’oiseaux sauvages à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Pour la toute première fois, les ornithologues et les amateurs de bien-être peuvent faire du glamping dans un paradis tropical et se réveiller au son du chœur de l’aube d’oiseaux rares et magnifiques.(Ndr: Le glamping, contraction de glamour camping, est un type d’hébergement touristique alternatif proche du camping, mais qui propose des séjours en roulotte, yourte, maison arboricole, etc., joints à une certaine qualité de confort en matière de literie, de sanitaires et de restauration. Il se pratique principalement dans des pays anglophones (Royaume-Uni, États-Unis, Nouvelle-Zélande).

L’endroit précis, gardé secret pour protéger les espèces menacées, est pratiquement intact. C’est comme si Wild Lotus avait téléporté 10 tentes de luxe Lotus Belle, équipées de lits doubles confortables, de draps en coton égyptien et de percolateurs à café dernier cri, et les avait dispersées parmi d’anciens arbres à pain, en haut des montagnes.

Les tentes sont parfaitement situées sur les rives de la rivière Grand Sable, avec une vue dégagée sur les sites de nidification dans la canopée de l’Amazona Guildingii, et sur l’océan à l’horizon est.



Photo 2 – oiseaux – crédits : Akini Peters)

“Il n’y a que 750 Amazona Guildingii sur la planète. Cet oiseau étonnant ne se trouve qu’ici, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. L’opportunité de passer du temps pour soi dans la nature, dans l’habitat d’une espèce en voie de disparition, est aussi précieuse que l’oiseau lui-même. Ce sont les Caraïbes que vous recherchez”, a déclaré M. Carlos James, ministre du tourisme, de l’aviation civile, du développement durable et de la culture.

Des guides forestiers et des praticiens du bien-être de Wild Lotus sont présents pour permettre aux voyageurs d’établir des liens significatifs avec la nature, d’apprendre comment fonctionne l’écologie de l’île et de montrer comment les amoureux de la nature peuvent contribuer à la protection d’espèces rares et menacées dont l’habitat est menacé par le changement climatique.

“Travailler avec les agriculteurs est au cœur de notre approche du tourisme régénératif, et les thérapies de bien-être sont tout simplement plus efficaces lorsqu’elles sont dispensées dans la forêt tropicale et au bord de la rivière”, déclare Vennetta Johnston, PDG de Wild Lotus Caribbean. “Nous sommes ravis d’avoir choisi un site de glamping dans un sanctuaire naturel d’oiseaux sauvages pour offrir à nos clients une connexion vraiment profonde et viscérale avec la nature.

Les expériences de bien-être basées sur la nature comprennent la cuisine vincentienne Ital, le yoga, les massages au bord de la rivière, les bains de forêt et, bien sûr, l’observation attentive des oiseaux. Que vous soyez un ornithologue, un adepte du bien-être ou un hybride des deux, cette expérience de glamping unique en son genre est à cocher sur votre liste.

Dates d’ouverture de la saison 2024-25 :

Wild Lotus Glamping St Vincent est ouvert du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025. Réservez directement sur www.wildlotusglamping.com

