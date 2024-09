Deux citoyennes jamaïcaines, Alicia Ricketts et Renea Nelson, ont eu des ennuis judiciaires à Antigua.

Dominica News Online –

Elles se sont vu refuser l’entrée dans le pays pour entrée illégale et ont ensuite été impliquées dans une altercation physique avec un agent d’immigration à l’aéroport international VC Bird.

Selon les rapports, la situation s’est aggravée lorsque Nelson est devenu de plus en plus perturbateur, même en garde à vue, et que Ricketts aurait agressé un agent de l’immigration, déchirant sa blouse d’uniforme au passage.

À la suite de ces événements, Mme Ricketts a plaidé coupable de coups et blessures et a été condamnée à une amende de 400 dollars des Caraïbes orientales. De plus, elle a reçu une amende supplémentaire de 500 EC$ pour avoir résisté à l’arrestation. Nelson, quant à lui, a plaidé coupable de trouble à l’ordre public et s’est vu infliger une amende de 250 EC$.

À la suite de ces procédures judiciaires, le département de l’immigration a demandé et obtenu du tribunal l’autorisation d’expulser immédiatement les intéressés vers la Jamaïque, ce qui a été accordé.

Dans un autre incident, Corrol Lee Gayle, 62 ans, qui résidait à Antigua depuis 2018, a également été expulsé après être entré illégalement dans le pays. Gayle est entré par bateau le 18 août et a débarqué sans autorisation d’immigration.

Par la suite, il a été accusé d’entrée illégale, d’avoir utilisé un port non désigné, de ne pas s’être présenté à l’immigration et d’avoir dépassé la durée de validité de son permis, qui avait expiré en décembre 2018.

Bien qu’il ait admis ces accusations et qu’il ait été réprimandé et renvoyé, les fonctionnaires de l’immigration ont ordonné son expulsion du pays.

Dans un autre cas, le département de l’immigration sollicite l’aide du public pour retrouver Sanjaye Kemar Morgan, un ressortissant jamaïcain qui s’est échappé de son centre de détention vers 6 heures du matin le dimanche 8 septembre.

Les circonstances de son évasion font actuellement l’objet d’une enquête. Toute personne ayant des informations sur le lieu où il se trouve est priée de contacter le service de l’immigration au 764-3240 ou au 562-8620.



