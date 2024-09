L’OIM conclut une formation de deux jours sur la traite des êtres humains pour les agents d’immigration et les forces de l’ordre à la Dominique, renforçant ainsi la sécurité aux frontières.

OIM Dominique –

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a achevé avec succès un programme de formation de deux jours, qui s’est tenu les 9 et 10 septembre 2024, visant à doter les agents d’immigration et d’application de la loi de la Dominique des compétences nécessaires pour détecter et répondre à la traite des êtres humains. La formation, organisée à Roseau, fait partie des efforts plus larges de l’OIM pour renforcer la gestion et la sécurité des frontières tout en favorisant des communautés plus sûres en Dominique.

Cette initiative est d’autant plus opportune que la position de la Dominique en tant que point d’entrée dans les Caraïbes place le pays en première ligne pour gérer l’augmentation des migrations régionales et internationales. Le programme de formation – conçu spécifiquement dans le cadre de l’initiative de formation des formateurs de l’OIM – a rassemblé des acteurs clés tels que des représentants de l’Autorité des ports aériens et maritimes de la Dominique (DASPA) et des forces de police de la Dominique. Les participants ont été formés à reconnaître les indicateurs de trafic et à gérer efficacement ces cas, contribuant ainsi à améliorer le cadre de gouvernance frontalière de la Dominique.

Le programme de formation, soigneusement conçu pour répondre à la menace croissante du trafic de migrants, comprend six modules détaillés. Ces modules couvrent les concepts fondamentaux de la traite des êtres humains, les techniques d’enquête et les méthodes spécifiques de trafic par voie maritime, aérienne et terrestre. Le programme met également l’accent sur les stratégies de coopération entre les agences afin de renforcer les efforts collectifs de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Les animateurs ont fourni des outils de formation interactifs, y compris des flashcards et des mini-questionnaires, pour renforcer l’apprentissage et s’assurer que les participants peuvent transmettre ces connaissances à d’autres fonctionnaires.

L’animatrice de l’OIM, Tinestia Haynes, a souligné l’importance du programme en déclarant : ” Alors qu’en Dominique, l’accent est souvent mis sur la contrebande, cette formation a mis l’accent sur le crime souvent négligé de la traite des êtres humains. A la fin de la session, nous avons constaté une amélioration remarquable de la capacité des participants à identifier les scénarios de traite”.



Tinestia Hayes, facilitatrice de l’OIM

Les participants se sont fait l’écho de la valeur de la formation. Le caporal de police Pertrina Dupigny a déclaré : “Il a été très instructif d’apprendre que les trois facteurs – l’acte, les moyens et le but – doivent être présents pour identifier la traite des êtres humains. En tant que forces de l’ordre, cette formation nous dote d’outils que nous n’utilisons pas tous les jours mais qui sont cruciaux dans la lutte contre la traite”.

Cozier Charles, directeur intérimaire de la sécurité à la DASPA, a souligné la pertinence pratique de la formation pour son travail dans les ports : “Les connaissances acquises nous permettront d’améliorer les politiques et les stratégies de détection des trafiquants et de protection des victimes potentielles.”

Au-delà de l’application immédiate de la loi, l’impact de la formation s’étend à la sécurité plus large des frontières et des communautés de la Dominique. En partageant leur expertise avec d’autres fonctionnaires, les participants formés renforceront leur capacité à intercepter les trafiquants et à perturber les opérations de contrebande, ce qui améliorera la sécurité nationale. Les compétences transmises aideront les fonctionnaires à relever les défis liés à la migration avec plus de précision et de coordination, en favorisant des points d’entrée plus sûrs et en renforçant la protection des personnes vulnérables.

En incorporant des outils complets d’identification de la traite et de lutte contre le trafic de migrants, la formation devrait avoir un impact positif sur la capacité de la Dominique à gérer ses frontières, à protéger ses communautés et à lutter contre le problème mondial de la traite des êtres humains. L’effet d’entraînement du programme, puisque les fonctionnaires formés continuent à former d’autres personnes, garantit que ces capacités améliorées se répandront à différents niveaux du gouvernement, renforçant ainsi l’engagement du pays à protéger son peuple et son économie.



