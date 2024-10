Dominica News Online

Une initiative technique à la Barbade, organisée par le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) en collaboration avec l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), a lancé des essais sur le terrain visant à renforcer les capacités locales de surveillance et de contrôle de la peste porcine africaine (PPA) dans le cadre du projet de renforcement des capacités en matière de PPA de l’USDA et de l’IICA pour l’Amérique centrale et les Caraïbes. Dans le cadre d’un programme complet, des spécialistes de l’IICA et de l’USDA ont collaboré étroitement avec le service vétérinaire officiel du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la sécurité nutritionnelle de la Barbade afin de concevoir des stratégies et des activités visant à prévenir la propagation de cette maladie virale à la Barbade et dans l’ensemble de la région des Caraïbes.

Les activités menées sur l’île comprenaient des discussions techniques et des visites d’élevages de porcs, où des échantillons ont été prélevés en vue d’une identification précoce du virus. Cet effort marque la première approche proactive dans les élevages des Caraïbes pour la détection précoce de cette maladie hautement infectieuse, jetant les bases de futures initiatives de surveillance dans d’autres pays impliqués dans le projet. Les experts de l’IICA et de l’USDA, en collaboration avec l’équipe vétérinaire de la Barbade, ont établi un cadre national de surveillance passive qui comprend un calendrier systématique de collecte d’échantillons et de surveillance des exploitations agricoles et des abattoirs afin d’éviter l’apparition de foyers potentiels. Un résultat important de cette mission a été la mise en place d’une équipe technique à la Barbade, prête à commencer les premières activités de surveillance.

Le projet progresse, Trinité-et-Tobago et la Guyane étant les prochaines nations des Caraïbes à faire l’objet d’un échantillonnage, choisies en raison de leur proximité géographique avec Hispaniola, où la peste porcine africaine est actuellement présente. L’initiative de l’IICA et de l’USDA participera également à la semaine de l’agriculture à Saint-Vincent, avec un atelier consacré à l’indemnisation de la peste porcine africaine et à l’assurance sanitaire, ainsi qu’une présentation des résultats de l’année précédente aux ministres de la CARICOM et aux responsables des services vétérinaires.

Pour l’avenir, l’IICA et l’USDA prévoient d’étendre le projet à la région andine en 2025, en incluant les pays de cette zone parmi les bénéficiaires. D’ici la fin de l’année 2024, l’échantillonnage devrait être finalisé dans trois pays des Caraïbes, des stratégies de surveillance établies et le projet lancé dans les trois régions bénéficiaires : Amérique centrale, région andine et Caraïbes.

En termes de soutien institutionnel, Allister Glean, représentant de l’IICA à la Barbade, a souligné l’importance de cet effort de collaboration pour lutter efficacement contre la peste porcine africaine et s’est engagé à renforcer les partenariats par le biais de la formation technique. “Nous nous engageons à travailler main dans la main avec le Service vétérinaire officiel de la Barbade et les producteurs locaux pour renforcer les mesures de prévention et de surveillance, en assurant une réponse coordonnée et efficace à toute éventualité”, a déclaré M. Glean.

Eric Coleman, directeur des programmes d’urgence du service d’inspection de la santé animale et végétale (APHIS) de l’USDA, a souligné l’engagement des ressources de l’agence pour améliorer la préparation aux situations d’urgence en Amérique centrale et dans les Caraïbes en ce qui concerne la peste porcine africaine.

“Ce projet tire parti de ces ressources pour aider les partenaires internationaux et les parties prenantes à renforcer les capacités de surveillance et les plans de préparation pour lutter contre les maladies hémorragiques porcines, en particulier la peste porcine africaine, qui se propagent dans la région et menacent les producteurs et les transformateurs de viande de porc aux États-Unis et dans l’ensemble des Amériques”, a fait remarquer M. Coleman.

L’équipe de l’USDA de Porto Rico, dirigée par Fred Soltero, a joué un rôle essentiel dans la formation et le soutien des fonctionnaires du service vétérinaire officiel de la Barbade, soulignant la nature critique de l’endiguement de la maladie pour empêcher sa propagation à d’autres îles des Caraïbes. “La transmission de la peste porcine africaine à d’autres nations mettrait en péril l’économie régionale, ce qui rend l’endiguement crucial pour la sauvegarde des producteurs et de la sécurité alimentaire de la région”, a souligné M. Soltero, un vétérinaire de l’USDA qui supervise le bureau de Porto Rico.

Mark Trotman, chef du service vétérinaire officiel du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la sécurité nutritionnelle de la Barbade, a annoncé que l’équipe locale était désormais mieux équipée pour lancer la phase de surveillance et qu’elle était prête à mettre en œuvre les connaissances et les compétences acquises.”La mission technique de l’IICA et de l’USDA à la Barbade était le premier effort de la nouvelle étape du projet, qui vise à mettre en œuvre un système autonome de surveillance de la peste porcine africaine dans les Caraïbes, conformément à l’approche One Health et aux meilleures pratiques internationales en matière de santé agricole “, a déclaré Ericka Calderón, spécialiste de la santé agricole à l’IICA et responsable du projet USDA-IICA de renforcement des capacités en matière de peste porcine africaine pour l’Amérique centrale et les Caraïbes.

