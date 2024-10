Cayman Compass

Par Simon Boxall – 15 octobre 2024

Les îles Caïmans pourraient être assises sur une mine d’or à l’intérieur de leurs frontières marines, comme l’indiquent les recherches menées par le Compass.

Dans une zone marine tentaculaire – mais vaguement définie et parfois contestée – autour des trois îles se trouve une mine potentielle de richesses minérales, de vastes zones de pêche et d’opportunités de recherche.

Cette zone relativement peu surveillée présente également diverses menaces : trafiquants de drogue, passeurs, opérations de pêche illégales et “flottes fantômes” cherchant à tirer profit de l’un des environnements sous-marins les plus diversifiés sur le plan géologique et les plus riches sur le plan environnemental au monde.

Toutes les îles Caïmans habitées sont des pinacles qui émergent à peine de la mer, sur une vaste chaîne de montagnes sous-marines appelée la dorsale des Caïmans, qui s’étend sur un peu plus de 900 milles du sud-est de Cuba vers le Belize.

Au cours des 50 dernières années, l’attention économique des îles Caïmans s’est surtout concentrée sur les 100 miles carrés de leur territoire. Or, cela ne représente qu’une infime partie de la superficie totale des îles Caïmans.

Au-delà des plages et des côtes, il y a une vaste mer qui fait également partie de notre territoire et qui recèle des ressources naturelles et minérales qu’il nous appartient de protéger et d’exploiter.

Toutefois, à l’heure actuelle, il n’est pas certain que nous protégions et gérions efficacement cette zone.

Quelles sont les frontières maritimes des îles Caïmans ?

Le droit de la mer des Nations unies définit le cadre dans lequel les pays opèrent en ce qui concerne la mer – ce qui leur appartient et ce qui appartient à quelqu’un d’autre.

À partir du littoral, la mer territoriale s’étend jusqu’à 12 milles nautiques, mais il existe une autre zone au-delà. Au-delà de la mer territoriale, chaque pays a également droit à une zone appelée zone économique exclusive (ZEE), qui s’étend du plateau continental (dans notre cas, le tombant) jusqu’à 200 milles nautiques.



Zone générale de la zone économique exclusive des îles Caïmans. – Photo de la zone économique exclusive des îles Caïmans : Marineregions.org

Dans les Caraïbes, les revendications de plusieurs îles, dont les îles Caïmans, se heurtent à celles des pays voisins. Les deux États devraient parvenir à une forme de répartition égale et équitable de la zone et, s’ils ne parviennent pas à un accord pacifique, la question pourrait être soumise à une procédure d’arbitrage auprès des Nations unies.

Les îles Caïmans ont conclu un accord avec le Honduras en 2001, mais travaillent toujours à l’établissement de leurs frontières avec la Jamaïque et Cuba.

Qu’est-ce qu’il y a là-bas ?



Mur nord, Grand Cayman. – Photo de l’île : Jason Washington

Sous la crête des Caïmans, au sud des îles Caïmans, se trouve une zone connue sous le nom de “Cayman Trench” ou “Cayman Trough”. Connues également sous le nom de Bartlett Deep, les eaux de la fosse des Caïmans constituent la partie la plus profonde de la mer des Caraïbes. Par endroits, le plancher océanique atteint plus de 25 000 pieds à son point le plus profond, et dans ces grandes profondeurs, l’eau est proche du point de congélation et il n’y a pratiquement pas de lumière.

Des espèces de poissons étranges et inhabituelles, que l’on voit rarement, habitent cette zone profonde au-delà de la zone crépusculaire. L’abîme qui entoure les îles Caïmans est un lieu de mystère, et les quelques personnes qui ont voyagé au fond de la fosse des Caïmans ont découvert des choses remarquables, y compris peut-être des quantités significatives d’or et d’autres minéraux importants, dans les eaux des Caïmans.

Il y a encore beaucoup de choses inconnues et à découvrir. Certains endroits et certaines caractéristiques du fond marin autour des champs d’évents de Von Damm et de Beebe sont explorés pour la première fois. Et, comme cela a été récemment rapporté, un drone autonome est actuellement en train de cartographier les fonds marins autour des îles Caïmans.

Baleines à bec et calmars géants



Zone de prospection des eaux des îles Caïmans par un drone.

Les eaux des îles Caïmans abritent différents types de baleines, dont les globicéphales et les rares baleines à bec. On y trouve également des calmars géants, des vivaneaux d’eau profonde et de nombreuses autres espèces de poissons vivant au fond de l’eau. Il peut même y avoir des stocks de poissons entre 1 000 et 3 000 pieds qui représentent des pêcheries commercialement intéressantes, à condition qu’ils soient exploités de manière durable.

Les eaux profondes abritent également des poissons pélagiques, tels que le makaire bleu, le voilier, l’espadon, le thon noir, le poisson volant, le thazard, la dorade coryphène et la limande à queue jaune. Les requins habitent également les eaux profondes, notamment les requins à pointe blanche qui patrouillent dans les eaux de surface de la zone profonde autour des îles Caïmans.

Le ministère de l’environnement reconnaît qu’il n’a pas fait grand-chose pour gérer la grande majorité des eaux caïmanaises, à l’exception de la zone côtière peu profonde.

Un makaire bleu, l’une des nombreuses créatures pélagiques des eaux des îles Caïmans. – Photo : Cayman Billfish Rundown

“En l’absence d’un programme de surveillance spécifique, il n’y a tout simplement pas assez de ressources humaines ou opérationnelles à consacrer à cette fonction à l’heure actuelle”, a déclaré un porte-parole.

Les pêcheries des îles Caïmans sont-elles menacées ?Le ministère de l’environnement n’a pas exclu la possibilité que les stocks de poissons soient ou aient été ciblés par des flottes étrangères, mais en l’absence de patrouilles en mer ou de radars marins, on ne sait pas très bien comment la juridiction pourrait être informée des activités de pêche illégales et non réglementées dans nos eaux.



Dispositif de concentration de la pêche et filet fantôme retrouvés flottant au large du port de George Town. – Photo : DoE

Il y a quelques années, la National Oceanic and Atmospheric Administration a publié un rapport confirmant qu’il existait des preuves que des espadons étaient capturés par des navires étrangers dans les eaux des îles Caïmans, et d’autres indications ont montré qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé et que cela s’était déjà produit de temps à autre.

Raymond Jackson, qui affirme être la première personne à avoir fait de la plongée sous-marine sur le 60-Mile Bank, se souvient de “quelques longs paquebots qui passaient dans les eaux caïmanaises, en particulier le long de la bordure orientale du Misteriosa Bank, à l’ouest des îles Caïmanes, dans les années 1980”.

Mais au-delà de ces anecdotes, on ne sait pas grand-chose de l’exploitation qui peut avoir lieu dans les eaux des îles Caïmans, à l’abri du regard des autorités.

Sous-marins, or et ressources minérales

Au cours des 30 dernières années, un certain nombre de gouvernements étrangers et de grandes institutions scientifiques ont organisé des missions sous-marines pour étudier et explorer une partie de la fosse des Caïmans au sud-ouest de Grand Cayman, à un endroit appelé “Mid-Cayman Rise” (élévation du milieu des Caïmans).

Il s’agit d’une zone située à l’intérieur de la ZEE des îles Caïmans où deux plaques tectoniques s’écartent – la plaque caraïbe et la plaque nord-américaine – et des ressources minérales potentiellement précieuses peuvent se trouver dans cette zone tectoniquement active au sud-ouest de la Grande Caïmane.



Un sous-marin dans la fosse des Caïmans. – Photo : Simon Boxall

En 2009, une équipe de chercheurs de la Woods Hole Oceanographic Institution a plongé dans la fosse des Caïmans à l’aide d’un véhicule robotisé de haute mer appelé Nereus, et a trouvé des preuves de l’existence de trois évents hydrothermaux dans le centre d’étalement.

Ces évents sont des environnements où de l’eau très chaude sort du plancher océanique. Certains scientifiques ont avancé que ces cheminées pourraient même être à l’origine de la vie sur Terre. Dans un article publié dans la revue Nature en 2017, il a été suggéré : “Bien que l’on ne sache pas quand ni où la vie sur Terre a commencé, certains des premiers environnements habitables pourraient avoir été des cheminées hydrothermales sous-marines.”

À la suite de la mission de recherche de Woods Hole, le Centre national d’océanographie du Royaume-Uni a mené une expédition sur le plateau de Mid-Cayman en 2010, à l’aide de son véhicule sous-marin autonome, l’Autosub 6000. C’est au cours de cette mission qu’ils ont localisé et photographié la “cheminée hydrothermale la plus profonde du monde”.



La cheminée hydrothermale la plus profonde du monde, la Mid-Cayman Rise, à près de 3 miles sous la surface. – Photo : Doug Main (NERC/NOC)

À l’époque de la découverte du champ de cheminées dans la région de Mid-Cayman Rise, le biologiste marin Jon Copley a déclaré : “Voir les cheminées de fumeurs noirs les plus profondes du monde surgir de l’obscurité était impressionnant”, ajoutant : “De l’eau surchauffée jaillissait de leurs flèches minérales de deux étages de haut, à plus de trois miles sous les vagues”.

Le chef de l’expédition, Doug Connelly, a déclaré à propos de l’expédition de recherche : “Nous espérons que notre découverte permettra de mieux comprendre les éléments importants sur le plan biogéochimique dans l’un des environnements naturels les plus extrêmes de notre planète”.

Quelles sont les autres recherches effectuées ?



Le RV Falkor et le submersible Nereus sur le plateau de Mid-Cayman. – Photo : Institut Schmidt de l’océan

Après les premières études scientifiques de ce qui est devenu les champs d’évents Von Damm et Beebe, un certain nombre d’autres expéditions ont rapidement suivi, afin de cartographier et d’étudier davantage la zone.

En 2012, une coentreprise entre les gouvernements britannique et américain a déployé le véhicule télécommandé (ROV) de plongée profonde Jason et, l’année suivante, l’université de Harvard a exploré la zone à l’aide du submersible Alvin. Plus tard en 2013, la Woods Hole Oceanographic Institution a monté une autre expédition en utilisant le véhicule robotique sous-marin hybride Nereus et le véhicule robotique sous-marin HyBIS. En juin 2013, une expédition japonaise s’est rendue dans la fosse des Caïmans à l’aide de son submersible avec équipage Shinkai 6500. Par la suite, le gouvernement britannique est retourné explorer les champs d’évents des Caïmans à l’aide du ROV Isis.

Qu’ont-ils trouvé ?

À la suite de la découverte des cheminées hydrothermales dans les eaux des îles Caïmans, un article a été publié sur le service d’information de la BBC pour décrire cette mission : “L’or, l’argent, le cuivre et le zinc sont tous présents dans les émissions riches en minéraux des systèmes de cheminées et les progrès récents de l’exploration pétrolière en eaux profondes donnent aux mineurs la possibilité d’exploiter ces zones pour la première fois”.

L’accès aux ressources de la fosse des Caïmans pose d’énormes problèmes logistiques en raison des profondeurs extrêmes. Les inquiétudes sont nombreuses, notamment en ce qui concerne l’exploitation minière autour des champs de cheminées hydrothermales actifs, car ils abritent des populations de crevettes et de vers autour des dépôts de sulfures massifs qui se forment lorsque l’eau surchauffée jaillit du fond de la mer.

Bramley J. Murton, du Centre national océanographique du Royaume-Uni à Southampton, est décrit comme un spécialiste de l’exploitation minière bleue et des technologies marines électroniques, et il a participé aux activités de recherche dans la baie de Mid-Cayman.

Dans un article sur la formation de dépôts de sulfures riches en or au fond de la mer dans la fosse des Caïmans, il écrit : “Des dépôts minéraux se forment au fond de la mer sur les sites d’évents hydrothermaux et sont riches en métaux, notamment en cuivre, en zinc, en plomb et parfois en métaux précieux tels que l’or et l’argent”.

Dans un autre article rédigé par Murton, il affirme que “bien qu’ils se produisent dans des environnements extrêmes, [les gisements de sulfures] deviennent de plus en plus intéressants en tant que ressources futures”.

Il note que “les ressources minérales sont exposées au fond de la mer ou à proximité et, contrairement à leurs homologues continentaux, ne sont pas enfouies sous des centaines de mètres de roche”.

Il n’y a pas que l’or qui existe ; il note que les dépôts de sulfure des fonds marins sont également riches en métaux des terres rares qui sont devenus essentiels dans la technologie électronique, notamment dans les composants des batteries.

Dans le blog de la Woods Hole Oceanographic Institution, “Oases 2012 : Return to the Cayman Rise”, il a été reconnu que “l’une des plus grandes menaces pour les écosystèmes des cheminées hydrothermales est constituée par les scientifiques qui les étudient. Après tout, nous prélevons des échantillons de faune et de flore, nous cassons des morceaux de cheminées et nous ramassons des roches, qui sont tous des habitats techniques. Mais est-ce si grave si tout cela est fait au nom de la science ? Oui et non, mais il existe des moyens de faire progresser la sphère de la connaissance de manière responsable sans être trop destructeur”.

Au cours de l’un des voyages de recherche dans la région de la mer des Caïmans, l’équipe japonaise utilisant le Shinkai 6500 a perdu un câble de 5 000 mètres de long, qui est tombé au fond de la mer dans l’environnement vierge du champ d’évent de Beebe. Cet épais câble jaune était toujours visible pour les chercheurs lors des missions ultérieures dans la fosse des Caïmans et considéré comme un risque d’enchevêtrement pour les futures opérations sous-marines.

Un Caïmanais plonge dans les abysses

Très peu de Caïmanais se sont aventurés dans les profondeurs froides et glacées de la fosse des Caïmans, mais en 2020, une expédition de recherche conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni s’est rendue au milieu de la fosse des Caïmans à bord du navire R/V Atlantis.

Le 7 octobre, le ministère de l’environnement a fait savoir au Compass dans un communiqué envoyé par courriel : “Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur la présence de Sabrina Douglas, chercheuse au ministère de l’environnement, lors d’une récente croisière menée à bord du HOV Alvin, dont nous avons reçu le rapport la semaine dernière. Nous ne l’avons pas encore publié, mais nous le ferons bientôt”.



Sabrina Douglas, chercheuse au ministère de l’environnement, et Tim Shank, biologiste des grands fonds, avant de plonger à bord de l’Alvin. – Photo : Fourni

En ce qui concerne la localisation des données de toutes les autres missions de recherche sous-marines précédentes dans la fosse des Caïmans et la question de savoir si les chercheurs locaux et les étudiants de l’University College of the Cayman Islands ont accès à des ensembles complets de données, le ministère de l’environnement a répondu que “les données recueillies par les expéditions internationales sont collectées et conservées par le Bureau hydrographique du Royaume-Uni. Étant donné que ces données particulières sont issues de projets de recherche locaux et qu’il n’y a donc pas de programme pour leur utilisation immédiate, elles sont plus facilement organisées et accessibles à d’autres chercheurs universitaires par l’intermédiaire de l’UKHO.

“Quiconque souhaite y accéder peut le faire par l’intermédiaire de l’UKHO et nous sommes reconnaissants de ce service.

Une voie maritime importante

Le pétrolier Gener8 Atlas passe devant Grand Cayman. – Photo : Eziethamae Bodden

L’absence de frontières clairement définies avec Cuba et la Jamaïque peut conduire à un manque plus général d’application et de surveillance des eaux entourant les îles Caïmans, en dépit du fait qu’une importante voie de navigation passe par le territoire.

De nombreux navires, dont des pétroliers transportant des millions de barils de pétrole, transitent quotidiennement par les eaux des îles Caïmans, à environ 30 à 50 milles au sud de Grand Cayman, avant que la plupart d’entre eux ne se dirigent vers le nord, à travers le canal du Yucatan, pour rejoindre le golfe du Mexique.

Dans un article publié dans le Marine Pollution Bulletin, intitulé “Potential oil spill risk from shipping and the implications in the Caribbean Sea”, l’auteur indique qu'”environ 83 % de la mer (des Caraïbes) pourrait être potentiellement touchée par des déversements d’hydrocarbures dus au transport maritime”.

Les collisions en mer sont également un sujet de préoccupation. Dans une thèse de doctorat intitulée “Risk Assessment and Mitigation Measures of Maritime Navigation in the Caribbean Sea” (Évaluation des risques et mesures d’atténuation de la navigation maritime dans la mer des Caraïbes), il est indiqué qu'”il est urgent de surveiller et de gérer les risques pour la navigation maritime afin d’assurer une meilleure sécurité de l’environnement maritime”.

La flotte “fantôme” du Venezuela

La proximité des routes maritimes régionales avec les îles Caïmans est une autre source de préoccupation potentielle : la flotte de pétroliers dite “obscure”.

Compte tenu de la capacité limitée de patrouille en mer et de l’absence de radar maritime, il n’est pas certain que les îles Caïmans soient en mesure d’identifier les navires susceptibles de constituer un risque pour la navigation, en particulier lorsqu’ils désactivent leur système de repérage AIS pour éviter d’être détectés.Selon une publication du secteur du transport maritime, “une grande partie des flottes de pétroliers appartenant au Venezuela et à Cuba font l’objet de sanctions américaines, qui limitent également leurs déplacements. Exploités par des tiers, les navires de la flotte noire n’ont souvent pas d’assurance occidentale et envoient de faux signaux de localisation pour dissimuler leurs mouvements”.

L’article poursuit en disant que “les navires falsifient leur signal, les faisant paraître ailleurs dans les Caraïbes alors qu’ils déchargent à Cuba, souvent par des transferts de navire à navire, selon le service de surveillance TankerTrackers.com et une photo satellite de Planet Labs vue par Reuters”.

Matthew Smith, écrivant pour Oilprice.com, a déclaré : “L’essor de la “flotte noire”, des navires qui cachent leur emplacement pour transporter des cargaisons de pétrole illégales, a permis au Venezuela de continuer à exporter du pétrole au mépris des sanctions américaines, contribuant ainsi à son redressement économique”.

Il ajoute : “PDVSA, la compagnie pétrolière nationale du Venezuela, a loué de nombreux pétroliers, souvent en mauvais état, pour faciliter le transport clandestin de pétrole, l’Iran fournissant une aide essentielle à la reconstruction de l’infrastructure pétrolière du Venezuela”.

La menace de déversement de pétrole à partir de ces navires, lors des transferts de navire à navire, est une autre menace qui est relativement peu gérée à l’heure actuelle.

Surveillance des routes migratoires

En 2022, plus de 300 ressortissants cubains sont arrivés illégalement aux îles Caïmans par bateau, ce qui a coûté au gouvernement des îles Caïmans plus de 3 millions de dollars pour les loger, les nourrir et, dans certains cas, les rapatrier. En 2023, le coût pour le gouvernement s’élevait à plus de 1,5 million de dollars.



Cubains au large de Grand Cayman. – Photo de l’île : Fichier

S’il n’est pas certain qu’une meilleure connaissance du domaine ou une capacité accrue des îles Caïmans à intercepter les migrants en mer réduirait nécessairement le nombre de traversées maritimes dangereuses à bord de navires non en état de naviguer, ainsi que les opérations de trafic d’êtres humains, il est possible qu’elle contribue à un certain degré de dissuasion.

En mai 2024, le service des douanes et du contrôle des frontières a déclaré dans un communiqué de presse qu’en réponse à la question de la migration cubaine, le gouvernement financerait un nouveau centre de détention de l’immigration construit à cet effet, d’une valeur de 2,4 millions de dollars, afin d’héberger et de surveiller en toute sécurité 180 personnes dans des “structures permanentes”, avec une capacité d’accueil supplémentaire de 144 personnes dans des logements à court terme.

Capacité de recherche et de sauvetage

La création d’une garde côtière aux îles Caïmans a permis d’accroître la capacité de surveillance des eaux des îles Caïmans, qui était auparavant très limitée.

Toutefois, les garde-côtes disposent encore de très peu de moyens maritimes adaptés aux opérations offshore à longue distance et ils restent dépendants de l’hélicoptère EC135 du service de police royal des îles Caïmans pour les opérations de recherche et de sauvetage à longue distance et pour certaines missions dans les îles sœurs.

Il y a cinq mois, le gouvernement a annoncé que “le gouvernement britannique s’était engagé à verser 1 million de livres sterling (1,04 million de dollars canadiens)” pour soutenir l’effort d’achat et d’installation de radars marins afin d’améliorer la connaissance du domaine et de contribuer à la lutte contre les activités illicites dans les eaux caïmanaises.

Au moment de l’annonce, le gouverneur Jane Owen a déclaré au Compass : “Nos garde-côtes ont étudié les meilleures solutions technologiques pour les trois îles des îles Caïmans et nous examinerons bientôt ces propositions en conseil des ministres”.

La garde côtière a refusé de s’exprimer sur sa capacité à surveiller les eaux et la zone économique marine des îles Caïmans pour des raisons de sécurité nationale.

Partenaires britanniques

En ce qui concerne l’amélioration de la connaissance du domaine et de la capacité à patrouiller dans les eaux caïmanaises, le ministère de l’environnement a déclaré qu’il travaillait actuellement en partenariat avec les agences britanniques (avec le soutien financier du Royaume-Uni), afin d’établir un programme Blue Belt pour les îles Caïmans couvrant un certain nombre d’initiatives pertinentes, y compris “l’évaluation de la possibilité d’une surveillance par satellite et d’autres technologies pour surveiller les navires internationaux dans nos eaux offshore”.

Toutefois, le ministère de l’environnement a ajouté que le programme n’en était qu’à ses débuts – il devrait entrer en vigueur en 2025 – et qu’il n’y avait donc rien de significatif à signaler pour l’instant concernant ce projet.

Le ministère de l’environnement a également indiqué qu'”un autre nouveau programme Blue Belt, qui vient de démarrer, explore de nouvelles technologies pour recueillir de manière rentable des données sur les populations de poissons dans les zones offshore”.

Malgré la déclaration d’une zone de pêche de 200 milles il y a 46 ans et l’établissement de la zone exclusive des îles Caïmans avec le Honduras, l’absence de frontières définies explique peut-être en partie pourquoi nous avons fait si peu pour gérer activement la grande majorité de ce que l’on pourrait considérer comme les îles Caïmans.

Il peut également s’agir d’un manque de ressources. Ces dernières années, les garde-côtes se sont efforcés d’étendre la zone de recherche et de sauvetage autour des îles Caïmans, mais cela représente toujours une zone bien plus petite que celle qui est susceptible d’englober nos frontières.

