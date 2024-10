Bahamas: un procès pour fraude dans l’industrie hôtelière

CMCIl

Le gouvernement des Bahamas a déclaré qu’il attendait l’avis du Bureau du procureur général et des affaires juridiques avant de commenter la décision d’un tribunal américain selon laquelle le promoteur initial de Baha Mar, Sarkis Izmirlian, avait prouvé « hors de tout doute » sa plainte pour fraude contre China Construction America (CCA).

Baha Mar est un complexe hôtelier de 1 000 acres sur l’île de New Providence qui a ouvert ses portes en avril 2017. Il comprend trois hôtels avec un total de 2 200 chambres, 284 résidences privées, un casino de 100 000 pieds carrés, un spa de 30 000 pieds carrés et un parcours de golf Tournament Players Club conçu par Jack Nicklaus.

Dans une brève déclaration, le Bureau du Premier ministre a déclaré que le Premier ministre Phillip Davis avait demandé au procureur général Ryan Pinder « de procéder à un examen » de la décision rendue par la Cour suprême de l’État de New York dans l’affaire BML Properties Ltd. contre China Construction America, Inc.

Le communiqué cite le Premier ministre Davis qui a déclaré que le « gouvernement attendra l’avis du Bureau du procureur général et des affaires juridiques avant de faire d’autres commentaires ou de prendre d’autres décisions concernant les conclusions de la décision ».

Vendredi dernier, le juge Andrew Borrok, siégeant à la Cour suprême de l’État de New York, a statué en faveur d’Izmirlian, accordant plus de 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts pour fraude et rupture de contrat contre l’entrepreneur principal du projet.

Le juge a déclaré qu’en déclarant « faussement » à Izmirlian qu’ils parviendraient à l’achèvement substantiel de Baha Mar avant la date cible du 27 mars 2015, il a estimé que les représentants de la CCA avaient déclenché les événements qui ont conduit à la crise de « liquidité » du projet et, en fin de compte, à l’éviction du développeur initial.

