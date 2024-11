Fort-de-France veut lutter contre les violences faites aux femmes

Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, en présence de sa collègue élue, déléguée à la santé, Elvire Hannibal-Cyrille, de la directrice de l’hygiène et de la santé, Patricia Charles-Sainte-Claire a reçu le 14 novembre un porteur de projet qui souhaite œuvrer contre les violences faites aux femmes, des actions de lutte qui sont une priorité pour l’édilité foyalaise.

Le docteur Athéna Marquise, gynécologue et Solange Agricole, chargée de mission sont venues présenter le projet de “la Maison des Femmes” aux élus de Fort-de-France.

En effet, cette « Maison des Femmes » adossée au réseau Resart des Maisons des femmes de France est une association Loi 1901 à intérêt public qui s’inscrit dans le schéma national de lutte contre les violences aux femmes, lutte contre la discrimination. Elle bénéficie de l’appui de l’ARS (Agence régionale de santé).

« Nous souhaitons que cette Maison des Femmes soit située sur votre territoire en raison d’un accès en transport en commun, bus ou TCSP, pour toutes les personnes des autres communes dès le premier semestre 2025 car la situation des femmes et très préoccupante », a expliqué le docteur Athéna Marquise.

Cette maison rattachée au CHUM pour la partie médicale sera un lieu unique pour la prise en charge sociale et sanitaire des femmes victimes de violence et de prostitution au sein de laquelle une équipe pluridisplinaire composée de professionnels de santé, psychologue, travailleurs sociaux exercera, selon les porteurs du projet.

Un enjeu majeur de sécurité et de santé publique

La prise en charge globale des violences faites aux femmes, celle de la prise en soins des travailleurs et travailleuses du sexe, les consultations de 1er recours, PASS et Cegidd (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) ainsi que l’Information et l’éducation à la santé sexuelle seront les principales missions de cette structure. Le suivi gynécologique, la contraception et l’IVG le seront également.

Didier Laguerre a manifesté un vif intérêt à la création de “la Maison des Femmes » conscient de l’enjeu de sécurité et de santé publique majeur que revêtent les violences faites aux femmes.

« Offrir un accès simple et facile au dépistage, continuer le travail d’éducation en santé sexuelle au centre-ville est important pour les docteurs Ornella Cabras, infectiologue et Lyvia Sylvanise, médecin généraliste également porteurs du projet », a renchéri Solange Agricole.

Le maire de Fort-de-France a donc chargé la directrice des affaires foncières et du patrimoine, Karine Achy-Bellon d’accompagner cette initiative dans sa recherche d’un local accessible aux femmes victimes de violences.

Source : Ville de Fort-de-France

