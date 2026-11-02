L’effet de souffle financier du retour de boomerang de la crise économique et sociale sur les Antillesç

La France confrontée à une crise de l’avenir

La France traverse aujourd’hui une crise de sens qui dépasse largement les difficultés économiques, sociales et politiques : elle est confrontée à une véritable crise de l’avenir. Le sentiment dominant dans la population est celui d’une société qui ne sait plus où elle va, qui doute de sa capacité à maîtriser son destin et qui peine à offrir à ses générations futures des perspectives crédibles de progrès. L’horizon collectif s’assombrit sous le poids des crises successives, de l’endettement public, de la crise sociale, des tensions géopolitiques, de l’instabilité politique et des inquiétudes climatiques. Plus grave encore, le discours public et le climat de guerre civile semblent désormais davantage alimenter les peurs que dessiner un avenir désirable.

Cette panne de l’espérance révèle également une rupture profonde entre le pays réel et le pays institutionnel. Les Français ne reconnaissent plus nécessairement leur quotidien dans les discours des responsables politiques, dont les antagonismes idéologiques et les promesses démagogiques se heurtent à une réalité marquée par la perte de pouvoir d’achat, les difficultés d’accès au logement, l’incapacité à régler la question migratoire, la dégradation des services publics et l’incertitude économique.

Un modèle économique et social sous tension

À force de repousser les décisions difficiles, notamment sur les finances publiques et le financement du modèle social, les gouvernements successifs donnent le sentiment de faire payer aux générations futures le prix de leur incapacité à arbitrer le présent. De fait, la France entre dans une zone de turbulences économiques et financières dont les conséquences pourraient dépasser largement les frontières de l’Hexagone en percutant de façon négative le PIB de la Guadeloupe et de la Martinique. Et force est de souligner que nous devons nous préparer somme toute à des temps très difficiles.

Nonobstant les difficultés d’ores et déjà actées par les émeutes et blocages sur l’économie de la Guadeloupe et de la Martinique, j’en veux pour preuve une vision prospective de la dégradation de la situation de l’économie française avec le recul de 0,1 % du PIB au troisième trimestre 2026, la persistance des déficits publics, l’alourdissement de la dette et la tension sur les taux d’emprunt, qui révèlent l’essoufflement d’un modèle économique et social français qui a trop longtemps fonctionné à crédit.

Derrière cette dégradation se profile une réalité préoccupante : l’État-providence français ne peut plus durablement distribuer une richesse que son économie productive ne parvient plus à créer en quantité suffisante. La France traverse une crise de l’avenir qui risque de devenir l’un des problèmes majeurs de la prochaine décennie pour les Antilles. Au-delà de l’instabilité politique, des tensions sociales et du déclassement économique de la France, c’est désormais la capacité même de nos pays d’outre-mer à financer leur modèle économique et social qui est en question.

Cette inquiétude n’est pas une simple perception pessimiste : elle repose sur des réalités financières particulièrement préoccupantes. À la fin du deuxième trimestre 2026, la dette publique française atteint 3 595,5 milliards d’euros, soit 119 % du PIB. Cette dérive réduit progressivement les marges de manœuvre de l’État et annonce des arbitrages budgétaires douloureux pour l’année 2027.

Retrouver la confiance dans un destin collectif

Le véritable danger est que la France semble incapable de proposer un nouveau projet collectif susceptible de redonner confiance à sa population. En définitive, le danger qui menace la France n’est pas uniquement celui du déclassement économique ou de la fragmentation sociale : c’est celui d’une société qui aurait perdu la conviction que demain peut être meilleur qu’aujourd’hui. Or, lorsqu’un peuple ne croit plus en son avenir, il finit par se détourner de ses institutions, de ses dirigeants et parfois même de son destin collectif.

La France n’est donc pas seulement confrontée à une crise de moyens : elle traverse une crise de sens, de confiance et de projection dans l’avenir. Et c’est précisément cette crise du devenir qui constitue aujourd’hui l’un de ses plus grands dangers après le possible chaos qui devrait suivre l’élection présidentielle.

Face à cette impasse, deux tentations s’affrontent : le repli nostalgique sur un passé idéalisé, qui nourrit les populismes, la xénophobie et les nationalismes, ou la reconstruction d’un nouveau projet collectif fondé sur la confiance, la responsabilité et l’investissement dans les besoins essentiels. Car une nation ne peut durablement vivre sans perspective ni ambition commune.

Le véritable défi politique consiste donc à réconcilier les Français avec l’avenir en cessant de leur promettre la préservation indéfinie d’un modèle économique et social dont les fondements financiers sont fragilisés. Il ne s’agit plus seulement de gérer les crises, mais de restaurer l’ordre et le respect de l’autorité de manière à préparer les mutations et être en mesure de demander aux Français des efforts et surtout des sacrifices.

Anticiper les bouleversements technologiques et démographiques

Mais malheureusement les gouvernements successifs s’emploient davantage à préserver un modèle social devenu financièrement difficilement soutenable qu’à préparer les transformations économiques, technologiques et démographiques qui bouleverseront les prochaines décennies, à l’instar de l’intelligence artificielle.

C’est l’une des nouvelles angoisses qui traverse la société française : l’intelligence artificielle et ses conséquences sur notre quotidien et nos emplois. Une peur de l’avenir souvent exprimée d’ailleurs dans les cortèges de manifestations par les lycéens. Et l’onde de choc se précise : aux Pays-Bas, 15 % des fonctionnaires sont déjà remplacés par l’IA.

Or, on ne peut indéfiniment financer le présent en hypothéquant l’avenir. La dette, la révolution technologique, le vieillissement démographique, le coût de la protection sociale et les besoins croissants de financement public risquent de contraindre les générations futures à supporter le prix de décisions politiques constamment différées.

Le boomerang budgétaire qui menace les Antilles

Cette crise du devenir concerne également directement la Guadeloupe et la Martinique. En effet, pour la Guadeloupe et la Martinique, cette crise de la société française constitue une menace particulièrement sérieuse, car leur modèle économique demeure structurellement dépendant de la solidarité financière nationale.

C’est précisément là que réside l’effet de boomerang. Lorsque la France hexagonale ralentit, s’endette davantage et cherche à réduire ses dépenses publiques, les territoires antillais subissent mécaniquement les répercussions de cette dégradation. Réduction des dotations, contraction des crédits publics, remise en cause progressive des dispositifs de soutien aux entreprises, pression sur les prestations sociales et ralentissement de l’investissement public : autant de canaux par lesquels une crise budgétaire nationale peut se transformer en véritable choc économique et social local.

Dans des économies où la consommation, l’emploi public, les transferts sociaux et la commande publique constituent des moteurs essentiels de l’activité, le moindre resserrement financier de l’État risque de produire un effet multiplicateur particulièrement dévastateur.

Des économies locales déjà fragilisées

Le danger est d’autant plus grand que les sociétés antillaises abordent cette nouvelle séquence avec des fragilités déjà considérables : faiblesse de l’appareil productif, dépendance aux importations, coût élevé de la vie, endettement des collectivités, difficultés de trésorerie des entreprises, problèmes de déficits budgétaires des collectivités locales et inquiétudes croissantes des classes moyennes.

Autrement dit, le ralentissement de la dépense publique nationale pourrait provoquer une contraction simultanée de la consommation, de l’investissement et de l’emploi, fragilisant davantage encore un tissu économique qui dispose de peu de réserves pour absorber un choc extérieur.

Produire davantage pour moins dépendre des transferts

Il serait donc illusoire de croire que les Antilles pourraient durablement échapper aux conséquences de la crise des finances publiques françaises. Le véritable enjeu n’est plus seulement de réclamer davantage de transferts et de compensations à un État lui-même financièrement contraint, mais de préparer une transformation profonde de notre modèle économique.

Car une société qui consomme davantage qu’elle ne produit, et dont la prospérité repose largement sur des ressources publiques qu’elle ne maîtrise pas, s’expose inévitablement aux retournements de conjoncture de son principal financeur.

La Guadeloupe et la Martinique se trouvent ainsi à un tournant historique avec un très fort risque de récession de l’économie d’ici à la fin de l’année 2026. Il leur faut comprendre que la solidarité nationale ne pourra pas éternellement compenser leurs insuffisances productives et que l’autonomie de décision, sans autonomie économique et financière, risque de devenir une impasse.

La priorité doit désormais être de reconstruire des capacités de production industrielle, de mobiliser l’épargne locale, de soutenir l’investissement privé et de créer des emplois marchands durables. Le véritable retour de boomerang serait de découvrir, trop tard, que la crise financière française qui arrive à grands pas va emporter avec elle les fondements mêmes de notre équilibre économique et social.

Des responsabilités locales à financer et un avenir à préparer

Il serait donc particulièrement dangereux pour les responsables politiques et économiques antillais de continuer à raisonner comme si les ressources financières de l’État étaient inépuisables. L’avenir des Antilles ne peut durablement reposer sur la redistribution de richesses produites ailleurs, alors même que la France entre dans une période de restriction budgétaire potentiellement durable.

Il devient urgent de repenser notre modèle économique. La question institutionnelle elle-même ne peut être dissociée de cette réalité : davantage de responsabilités locales sans ressources financières pérennes risquerait de conduire à une autonomie de gestion accompagnée d’une diminution des moyens d’action.

En définitive, la crise de l’avenir française est aussi une alerte pour les Antilles qui sont déjà potentiellement en récession économique. Le véritable enjeu n’est plus seulement de préserver les acquis sociaux et institutionnels de la départementalisation, mais de construire un modèle économique capable de résister à l’affaiblissement financier de la puissance publique.

Car le risque majeur des prochaines années serait de découvrir simultanément que l’État n’a plus les moyens de financer indéfiniment notre modèle et que nos économies locales ne disposent pas encore des ressorts productifs nécessaires pour prendre le relais.

L’avenir ne se décrète pas, il se prépare avec une vision prospective. Et pour la France hexagonale comme pour les Antilles, le temps des illusions budgétaires et des promesses sans financement touche progressivement à sa fin.

Jean-Marie Nol

Économiste et juriste en droit public