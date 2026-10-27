Les 15 et 16 octobre, des représentants de la diaspora haïtienne se sont réunis au Congrès des États-Unis, à Washington, pour chercher des solutions à la crise que traverse Haïti. Parmi les invités d’honneur figurait un Martiniquais, le juriste Emmanuel Argo. Le lendemain, à Miami, la délégation qu’il conduisait a reçu le soutien du Dr Julius Garvey, fils de Marcus Garvey.

Le « Grand Summit for Haiti » s’est tenu au Capitole, à Washington. Emmanuel Argo y était invité comme président du réseau de diplomatie privée de l’Africa Mundus, présent selon le communiqué dans 34 pays. Le juriste martiniquais est à la fois l’un des acteurs de la rencontre et la source de l’information.

L’initiative a été lancée par le Conseil national pour la démocratie en Haïti (CNDH), présidé par le Dr Gérald André, et par le Comité du sommet de la diaspora haïtienne en Europe (COSDHE), présidé par Edwin d’Haïti. Les participants venaient d’Haïti, du Canada, de plusieurs États américains (Connecticut, Floride, Géorgie, Illinois, Maryland, New York, Louisiane), de Martinique et de plusieurs pays de l’Union européenne. Certains ont suivi les travaux à distance.

Un fonds alimenté par les envois d’argent de la diaspora

La première journée a été consacrée au dialogue et à la recherche de solutions « urgentes et durables » aux difficultés politiques, institutionnelles, sécuritaires, économiques et sociales du pays. Les participants ont échangé à distance avec Daniel Foote, envoyé spécial des États-Unis pour Haïti en 2021.

Le second jour, un documentaire a présenté un projet de fonds de développement international. Il serait alimenté par les envois d’argent de la diaspora haïtienne à leurs familles restées au pays, et abondé notamment par des contributions des diasporas africaines des pays francophones du Sahel. Le projet a été présenté par Emmanuel Argo, qui avait été rapporteur de la conférence plénière du G8 civil en 2006.

Naissance du « Washington Group for Haiti »

Les participants ont créé un groupe baptisé « Washington Group for Haiti ». Ses objectifs : promouvoir la paix et un dialogue national en vue d’élections démocratiques en 2027, et encourager la concertation entre acteurs politiques, économiques et sociaux, représentants religieux, jeunes, femmes et société civile. Le secrétariat exécutif est confié à Nadia Mondésir, présentée comme sénatrice dans le communiqué. Un site internet est en préparation.

Le 16 octobre, Emmanuel Argo et Edwin d’Haïti ont été reçus à l’ambassade du Mali à Washington. Selon le communiqué, des diplomates des pays de l’Alliance des États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) y ont exprimé leur soutien au nouveau groupe.

Le soutien du fils de Marcus Garvey

Le 17 octobre, la délégation conduite par Emmanuel Argo s’est rendue à Miami, à la résidence du Dr Julius Garvey. Il est le fils de Marcus Garvey, figure du panafricanisme née en Jamaïque. Il est aussi doyen du conseil des sages du réseau Africa Mundus et préside le Marcus Garvey Institute for Human Development. Il a apporté son soutien au Washington Group for Haiti.

Emmanuel Argo avait publiquement demandé au président américain Joe Biden de gracier Marcus Garvey, condamné en 1923 pour fraude postale. Joe Biden a accordé cette grâce à titre posthume le 19 janvier 2025, à la veille de la fin de son mandat.

Source : Conseil supérieur des diasporas de l’Africa Mundus, communiqué daté du 18 octobre 2026 à Washington ; Maison-Blanche, grâces présidentielles du 19 janvier 2025.