L’hommage de Jid à Victor Anicet…
Lendi bonmaten an bel vaz séramik tonbé ek krazé-brizé an manniè définitik. Ti-Vikò, Tòtow, Viktò, Victor, kisiswa manniè nou té ka kriyé mal artis-tala.
Tibolonm Marigo-a dékouvè an marigo-a tout tras amérendien, kalinago ek Lafrik an travay artistik-li. Tibolonm Marigo-a vini an brital marigoten mé an gran matinitjé. Ou toujou ri ek fè mwen ri, mé kou-tala man pa ka rivé pran blag-la. Man pa lé kwè Bazil anni krazé bel chédev artistik Matinik-la. Man ka gadé bien o cho an fon tjè-mwen senplisité nonm-lan, mak tout gran nonm.
Ou djoubaté red pou anseyman ar-plastik, anlo artis ka boujonnen jòdi. Ou té anchouké asou gwoup « FWOMAJÉ »pou wouchach asou anlot kanman belté an Karayib-la. Lapenti Matinik vréman an dey. Ou té ka sèvi nwè épi blan, mé jòdi-a sé nou artis éti vréman an dey.
Ou toujou goumen pou tout moun rivé ni bòkay-yo an pies artistik, man ni yonndé lakay-mwen. E man jik fè kanmarad ayè kado tou. Asiré man ké choyé’y é yo ka fè mwen pa janmen bliyé’w.
Mèsi Daniel* pou brital liv ou a ka permet-nou konnet tibren plis Vicor ANICET adan dimansion Matinik-li, Kalinago’w ek entènasional-li épi tout gran montray i fè oliwon latè.
Mèsi Tòtow, an vayan séramis, plastisien janbé lakréyasion mé sa ou kité ba Matinik asiré i pé ké tounen sann.
Kondoléyans ba Manou, ek ich ou. Bon vwayaj ek ek kontinié volé an siel kon sé zibié arjil-la ou fè an légliz Chelchè-a.
Jid
* Daniel Olière : « Victor Anicet, céramiste, plasticien- Les racines de l’art » Jet-d ’Encre, 2026