Victor Anicet, un immense artiste nous quitte.

Bernard Hayot, président de la Fondation Clément, salue la mémoire de Victor Anicet. La fondation lui avait consacré en 2024 l’exposition « Opacité & transparence ».

« Un créateur libre et exigeant, dont l’œuvre singulière a profondément marqué l’art dans la caraïbe. »

C’est avec une profonde émotion que Bernard Hayot, président de la Fondation Clément, a appris la disparition de Victor Anicet.

Peintre, céramiste, plasticien, Victor Anicet était un artiste d’une rare sensibilité, un créateur libre et exigeant, dont l’œuvre singulière a profondément marqué l’art dans la caraïbe. Il était aussi un homme passionné, généreux, jovial, animé par de solides valeurs, profondément attaché à la création et à la transmission.

La Fondation Clément a eu le grand honneur de lui consacrer en 2024 l’exposition Opacité & transparence, qui retraçait la richesse de son parcours et la puissance de son œuvre.

Bernard Hayot adresse à sa famille et à ses proches ses condoléances les plus sincères.

Source : communiqué de presse de la Fondation Clément, Fort-de-France, 26 octobre 2026.