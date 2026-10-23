Communiqué de presse

MEDEF Martinique | Fort-de-France, le 22 octobre 2026

La nuit du 21 au 22 octobre a été la plus calme depuis le début de la semaine. Les routes ont été dégagées dès l’aube, et le préfet a décidé de ne pas reconduire le couvre-feu. Le MEDEF Martinique en prend acte avec soulagement, mais aussi avec retenue : la situation reste fragile, et des barrages persistent encore dans plusieurs communes.

Merci à ceux qui ont tenu

Le MEDEF Martinique remercie les forces de l’ordre et les pompiers, mobilisés nuit après nuit, ainsi que les agents municipaux qui ont rouvert les axes dès le petit matin. Il remercie aussi les salariés, les commerçants et les chefs d’entreprise qui ont continué à travailler malgré les difficultés, et les clients qui leur sont restés fidèles.

Solidarité avec les victimes

Le MEDEF Martinique exprime sa solidarité envers les personnes victimes des violences survenues ces derniers jours et adresse ses pensées à leurs familles.

Une reprise de l’activité encore inégale

La levée progressive des entraves à la circulation permet une reprise de l’activité dans plusieurs secteurs. Cette amélioration demeure toutefois inégale et appelle au maintien d’une vigilance particulière. Le MEDEF Martinique invite les Martiniquais à retrouver le chemin de leurs commerces de proximité, de leurs marchés et de leurs restaurants, qui ont durement souffert ces derniers jours. Aux visiteurs et aux compagnies qui nous font confiance, il adresse un message simple : la Martinique vous accueille.

Les transports restent toutefois perturbés dans le Nord et au Robert. Le MEDEF Martinique invite les entreprises concernées à faire preuve de souplesse dans l’organisation du travail de leurs salariés, le temps du retour à la normale.

Garantir la continuité de l’approvisionnement

Le mouvement des portiqueurs du Grand Port maritime a déjà conduit au déroutement de deux navires vers la Guadeloupe. Le MEDEF Martinique rappelle que la continuité de l’activité portuaire constitue une nécessité économique majeure pour notre territoire. Les perturbations de l’approvisionnement pénalisent directement les entreprises, fragilisent l’emploi et risquent d’alourdir les coûts supportés par les consommateurs. Le dialogue social doit permettre de rechercher des solutions sans compromettre durablement l’économie martiniquaise.

Sécurité et confiance, conditions de la reprise

Le MEDEF Martinique dressera prochainement, avec ses adhérents, le bilan des dégâts subis par les entreprises, et poursuivra son engagement en faveur de solutions durables aux surcoûts structurels qui pénalisent les entreprises et le pouvoir d’achat des Martiniquais.

Derrière chaque entreprise empêchée de fonctionner, ce sont des salariés, des familles, des investissements et parfois des années d’efforts qui sont fragilisés. La liberté de travailler, d’entreprendre et de circuler doit être pleinement garantie. Le retour au calme ne saurait suffire : il doit s’accompagner du rétablissement durable de la sécurité et de la confiance, indispensables à la vie économique de notre territoire.

Le MEDEF Martinique appelle chacun à rester mobilisé pour que le calme revenu dure, au service de tous les Martiniquais.