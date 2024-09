A l’attention des artistes en devenir, les inscriptions au Sermac s’ouvrent ce week-end

La saison 2024-2025 s’engage au Sermac. Calquée sur une année scolaire, les artistes en herbe pourront démontrer leur talent dans ce dispositif vieux de trente ans.

Pour les artistes et pour tous ceux qui souhaitent toucher des doigts les arts, c’est le moment. Le Sermac fait sa rentrée. Les inscriptions sont ouvertes pour la saison. Sous la houlette du maire de Fort-de-France et de la directrice du conseil d’exploitation, l’institution présente des formations dans de nombreux domaines artistiques et invite à la découverte des activités d’enseignement. Le Sermac offre une variété d’ateliers pour tous les âges, visant à promouvoir la culture et les arts à Fort-de-France. Une véritable incitation à l’exploration des passions et à la découverte des talents de chacun.

Kreyol, dessin ou hip hop

Le Sermac dispose d’un bon nombre d’activités classées en cinq catégories. On retrouve les valeurs sûres comme l’apprentissage du kréyol, le dessin et la peinture ou hip hop. On peut aussi s’y forger une conscience durable avec l’atelier recyclage : faire du neuf avec du vieux. Evidemment, la culture traditionnelle est à l’honneur avec le bèlè à toutes les sauces, danse, fit et mizik bèlèbaspwent.

Pour les inscriptions aux ateliers en première années, rendez-vous ce samedi pour les arts visuels, arts scéniques. Dimanche sera consacré aux arts musicaux. Les inscriptions s’effectuent au parc culturel Aimé-Césaire de 8 à 14 heures.

Le Sermac jouit de plus de trente ans d’expérience dans l’enseignement des arts. Autre argument de poids, les prix défiants toute concurrence.

