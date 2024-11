Aéroport international pour transformer Wesley en un pôle commercial, déclare Grant

Dominica News Online – Dimanche 10 novembre 2024 à 18h45

Fidel Grant, représentant parlementaire de la circonscription de Wesley, a souligné le potentiel transformateur du projet d’aéroport international de la Dominique. Il s’exprimait lors de la cérémonie officielle de pose de la première pierre de l’aéroport international, qui s’est tenue sur le site de Wesley samedi.

Grant a souligné que l’aéroport créera des opportunités pour l’expansion agricole et transformera la communauté d’une zone rurale en un pôle commercial. Il a fièrement déclaré : « Le gouvernement peut désormais se vanter que la communauté de Wesley abrite le très attendu, le plus discuté Aéroport International. »

En juin 2021, le gouvernement de la Dominique a signé un contrat avec Montreal Management Consultant Establishment (MMCE) pour la construction de l’aéroport international. En mars 2023, les entrepreneurs avaient commencé la mobilisation, l’excavation et le remblaiement du site.

Grant a rassuré les citoyens sur les avantages de l’aéroport, en disant : « Certains d’entre vous m’ont demandé si l’aéroport à Wesley profitera vraiment à Wesley ? Ma réponse est oui. Certainement, l’aéroport apportera des opportunités à nos portes pour les générations à venir. Cet aéroport international transformera nos communautés d’une zone rurale à un pôle commercial. »

Cependant, il a exhorté la communauté à se préparer, en déclarant : « Nous devons commencer à mettre nos affaires en ordre. Nous rendons possible le projet le plus transformateur qui offrira des opportunités au-delà de notre imagination. »

Grant a appelé les agriculteurs à diversifier leurs cultures, mentionnant les plantains, les bananes vertes, les avocats, le corossol, le cacao et le café. Il a encouragé les stagiaires du Programme national d’emploi, en disant : « Cet aéroport peut transformer vos vies pour le mieux. Si vous vous préparez et vous vous positionnez, vous pouvez devenir les entrepreneurs et les chefs d’entreprise du nord-est. »

Il a également exhorté les agriculteurs à commencer à cultiver des légumes, des fleurs, des herbes et des épices pour approvisionner les marchés locaux et, finalement, s’étendre aux marchés internationaux. Grant a souligné la demande de seamoss, tant sous sa forme brute que transformée, notant : « Il y a de l’argent à gagner. »

Grant a révélé que le gouvernement a mis à disposition plus de 140 acres de terres agricoles à louer et qu’il mettra bientôt à disposition 150 acres supplémentaires à des fins agricoles. Il est actuellement en discussions avec CR5, MMCE et le Premier ministre Roosevelt Skerrit pour la réhabilitation de plusieurs routes agricoles sur l’île.

Grant a exprimé son désir de voir les habitants de Wesley, Woodfordhill et Palm Tree préparés à recevoir des emplois à l’aéroport international. « Depuis que je suis votre représentant parlementaire, j’ai soutenu l’embauche de plusieurs jeunes à divers postes à l’aéroport Douglas-Charles. Actuellement, un certain nombre de personnes ont postulé et attendent des entretiens. Nous les préparons à prendre leur place à l’Aéroport International, » a-t-il déclaré.

