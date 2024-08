Aimer pour bien juger (?)

Dans ma boîte mail, une lettre émanant d’une juge ayant exercé en Martinique qui dit un touchant au revoir à ceux(et celles) qu’elle a côtoyés pendant son séjour dans le cadre de son activité professionnelle. Le fait en soi mérite d’être souligné. Mais de plus ce message de départ est rédigé en des termes qui m’ont touché. Jugez-en vous-mêmes:

« Madame la bâtonnière, Chers Maîtres,

Je quitte ce jour le tribunal judiciaire de Fort-de-France et le territoire martiniquais, pour partir exercer les fonctions de juge d’application des peines au tribunal judiciaire de (Ndrindication de la nouvelle affection effacée par discrétion).

Je voulais remercier chacun d’entre vous pour la qualité de nos échanges professionnels qui ont rendu cette expérience professionnelle et personnelle outre-mer si belle et si enrichissante.

J’ai une pensée particulière pour ceux d’entre vous que j’ai eu le plaisir de voir à la plupart de mes audiences en Jex ordinaire et Jex saisies immobilières, qui se reconnaîtront, avec lesquels j’ai eu un grand plaisir de travailler. Merci pour votre loyauté, votre gentillesse, vos sourires. Vous allez me manquer.

Je vous souhaite le meilleur pour la suite, personnellement et professionnellement.

Chaleureusement,

E.J, Juge …Tribunal Judiciaire de Fort-de-France

Comme quoi il est démontré que l’on peut juger et aimer!

Gérard Dorwling-Carter

