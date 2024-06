Air France déploie ses ailes pour les J.O et transportera 1 athlète sur 5

1 athlète sur 5 se rendant aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 voyagera à bord d’Air France, selon les premières estimations

Air France prévoit à ce stade de transporter 15% des athlètes olympiques, 35% des athlètes paralympiques et 13% des membres de la « famille olympique et paralympique » ;

Jusqu’à 125 000 clients par jour attendus à bord des vols de la compagnie pendant la période, soit des volumes équivalents à ceux de 2019, avec des pics de fréquentation avant et après les cérémonies d’ouverture et de clôture ;

Un dispositif opérationnel et logistique exceptionnel, mobilisant tous les métiers de la compagnie.

Partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Air France dévoile aujourd’hui les premiers chiffres de la fréquentation attendue à l’occasion du plus grand évènement sportif mondial.

A J-45 de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, et sur la base des réservations enregistrées à ce stade, la compagnie prévoit de transporter 20% du total des athlètes et para-athlètes qui se rendront à Paris et en France, soit 1 sur 5, en provenance principalement du Brésil, des Etats-Unis, de République Tchèque et du Japon.

Dans le détail, la compagnie prévoit de transporter 15% des athlètes olympiques et 35% des athlètes paralympiques. 13% des membres de la « famille olympique », constituée notamment des Comités Nationaux Olympiques et du Comité International d’Organisation des Jeux Olympiques voyageront également à bord d’Air France.

Au cours de l’été 2024, Air France prévoit de transporter jusqu’à 125 000 clients par jour, soit des volumes équivalents à ceux de l’été 2019. Les arrivées des sportifs, délégations et supporters seront concentrées sur les journées des 24, 25 et 26 juillet, et les départs les 11, 12, et 13 août, avec un pic de trafic attendu le 12 août. Des pics de trafic sont également attendus pour la période des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Les supporters pour ces deux compétitions voyageant avec Air France arriveront principalement des Etats-Unis, du Royaume-Uni, d’Italie, d’Allemagne et du Japon.

Tous les avions de la flotte seront en opération, avec un nombre inédit d’avions dits « de réserve ». 7 avions long-courriers et 8 moyen-courriers seront ainsi mobilisables en cas d’indisponibilité d’un autre appareil.

Si le trafic restera stable sur l’ensemble de l’été, la part du trafic dit « local », c’est-à-dire des clients ayant Paris comme destination finale sera plus importante pendant de la période des Jeux de Paris 2024. Elle dépassera les 60% sur les périodes de pointe, alors qu’en temps normal, le trafic est réparti à part égale entre les clients locaux et les clients en transit, poursuivant leur voyage vers une autre destination.

Sur le plan de l’emploi, Air France a réalisé plus de 2 000 recrutements en 2023, dont 500 pilotes et 400 mécaniciens en CDI. Afin de retrouver les niveaux d’activité de 2019, les embauches de pilotes et de mécaniciens se poursuivent en 2024. En prévision du pic estival et des Jeux de Paris 2024, Air France a par ailleurs renforcé ses équipes avec plus de 1 000 recrutements supplémentaires en contrats saisonniers (800 personnels navigants commerciaux et 250 agents d’escale).

La compagnie travaille depuis plusieurs mois avec les équipes du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO), les autorités et le Groupe ADP afin d’assurer à l’ensemble des clients – qu’ils voyagent ou non à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 – une expérience fluide.

Un dispositif d’enregistrement dédié aux athlètes et aux délégations au cœur du Village Olympique et Paralympique

Les athlètes et délégations pourront enregistrer leurs bagages la veille du départ directement au Village Olympique et Paralympique, et utiliseront un parcours dédié vers et à l’aéroport. Ouvert sur les trois journées entourant les cérémonies de clôture les 11 août (Jeux Olympiques) et 8 septembre (Jeux Paralympiques), ce dispositif d’enregistrement délocalisé (ou OAP pour Off-Airport Process) mobilisera jusqu’à 125 agents d’escale Air France. Ceux-ci enregistreront les bagages des délégations voyageant à bord d’Air France et de ses compagnies partenaires.

Jusqu’à 10 fois plus de bagages hors format sur les journées de pointe

Les athlètes olympiques voyageant en moyenne avec 4 bagages, dont 1 hors format1, la compagnie a renforcé ses dispositifs opérationnels et mis en place des cellules d’anticipation et de coordination ad hoc, connectées à l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique. Sur les journées de pic, Air France s’attend à transporter jusqu’à 10 fois plus de bagages hors format et équipements sportifs (kayaks, perches d’athlétisme, vélos de compétition…) qu’en temps normal.

Les para-athlètes se déplaçant en fauteuil roulant voyageront quant à eux en moyenne avec deux fauteuils, dont un de compétition. La prise en charge des clients en situation de handicap et de leurs équipements, qu’ils voyagent ou non pour les Jeux de Paris 2024, est une priorité pour Air France. Les équipes du service de demande d’assistance SAPHIR2 ont été renforcées et Air France travaille avec ses partenaires pour assurer aux clients la possibilité de remettre et de récupérer leur fauteuil roulant à la porte de l’avion.

75 ambassadeurs dédiés à la préparation des Jeux de Paris 2024

Air France prépare la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 depuis plus d’un an. 75 ambassadeurs dédiés venant de 35 entités de l’entreprise (opérations au sol, équipages, programme de vol, ressources humaines, communication…) sont mobilisés pour coordonner les actions menées dans l’ensemble des métiers, opérationnels comme administratifs.

Air France transporte régulièrement des équipes sportives et a notamment pu tester la robustesse de son organisation à l’occasion des World Para Athletics et de la Coupe du Monde de Rugby, deux compétitions internationales qui se sont tenues en France en 2023.

D’ici à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet, plusieurs journées de tests grandeur nature sont prévues, en coordination avec le Groupe ADP, pour préparer notamment le déploiement du dispositif d’enregistrement délocalisé au Village Olympique et Paralympique.

La tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est également l’occasion pour Air France de faire rayonner le meilleur de la France auprès des visiteurs internationaux. La compagnie ouvrira du 27 juillet au 11 août 2024 un espace dédié et ouvert à tous au Palais de Tokyo, avant de s’installer le temps des Jeux Paralympiques à SPOT24, du 28 août au 8 septembre 2024. Plus de détails.

[1] Source Paris 2024

[2] Depuis plus de 20 ans, le service SAPHIR offre aux clients d’Air France en situation de handicap une assistance avant et après le vol, tout au long du parcours client : aide à la réservation, émission des billets, mise en place d’assistance en collaboration avec le service des transports exceptionnels. Air France transporte chaque année près de 600 000 clients avec cette assistance spécifique. Pour en savoir plus, cliquez ici.

