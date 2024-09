Air France renforce son offre hivernale 2024-2025 au départ des Antilles et de la Guyane

Air France a annoncé un programme ambitieux pour la saison hivernale 2024-2025, avec un renforcement de ses vols au départ des Antilles, de la Guyane, ainsi que des destinations du Réseau Régional Caraïbes. Ce programme vise à améliorer la connectivité des territoires d’outre-mer avec l’Hexagone et d’autres destinations internationales.

Plus de vols pour Paris depuis les Antilles et la Guyane

Les liaisons entre la Guadeloupe, la Martinique, et Paris seront significativement augmentées. Jusqu’à trois vols quotidiens sont prévus entre Fort-de-France et Paris-Orly ou Paris-Charles de Gaulle, opérés par des Boeing 777-300ER et des Boeing 777-200, offrant ainsi plus de flexibilité aux passagers. À Pointe-à-Pitre, une liaison quotidienne supplémentaire vers Paris-Charles de Gaulle sera disponible du 14 janvier au 1er mars 2025.

Air France innove également à Saint-Martin, où, pour la première fois, deux vols quotidiens seront proposés vers Paris-Charles de Gaulle. De plus, la compagnie KLM introduit cinq vols hebdomadaires vers Amsterdam-Schiphol, offrant ainsi une nouvelle porte d’entrée européenne pour les voyageurs des Caraïbes.

Renforcement des vols long-courriers et moyen-courriers

En Guyane, la liaison Cayenne-Paris sera renforcée, avec un service quotidien opéré par un Airbus A350-900 jusqu’au 5 janvier 2025, puis par un Boeing 777-200. Ce renforcement reflète l’importance croissante des besoins de transport entre la Guyane et la métropole.

Sur le plan régional, Air France étoffe ses connexions avec l’Amérique du Nord et le Brésil. La liaison Pointe-à-Pitre-Miami sera opérée jusqu’à quatre fois par semaine, et un vol saisonnier reliera Pointe-à-Pitre à Montréal deux fois par semaine. Les voyageurs entre Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Cayenne bénéficieront de jusqu’à 10 vols par semaine, tandis que la liaison hebdomadaire Cayenne-Belém au Brésil se poursuivra.

Une offre qui répond aux besoins croissants

Cette expansion des vols d’Air France pour la saison hiver 2024-2025 reflète la volonté de la compagnie de répondre aux besoins croissants de mobilité entre les territoires ultramarins et le reste du monde, tout en offrant plus de flexibilité et de connectivité à ses passagers.

Le détail complet des vols et des tarifs est consultable sur les sites régionaux d’Air France.

