ALAIN ALFRED: « Le Comité national n’a pas voté mon éviction, ni même mon exclusion… »

Le Comité national n’a pas voté mon éviction, ni même mon exclusion, contrairement à ce que font circuler certains (je demeure le secrétaire général et membre du Comité National); par contre il a pris acte de ma décision de me mettre en retrait de mes fonctions dans la direction du parti pour permettre une analyse objective des raisons et conditions de l’échec. Ce retrait, dans la cohérence avec mon positionnement durant la campagne des législatives, potera sur toutes les missions du SG, et pour satisfaire notamment au souhait du camarade SL.

Le comité national mettra une petite équipe, sous l’autorité du président, en charge de préparer un séminaire en septembre puis une convention pour préparer un congrès en début de l’année prochaine.

Je rappelle que seul le congrès a compétence pour nommer le secrétaire général et le comité national.

En prenant les positions que j’ai adoptées j’ai été cohérent avec moi-même et je continue à l’être en travaillant pour la cohésion dans le parti par mon retrait et en donnant l’opportunité aux camarades de se poser les questions fondamentales. Une exclusion n’est pas prévue par les statuts pour le SG et une démission aurait obligé à l’organisation immédiate d’un congrès

Par contre l’exclusion de Frédérique DISPAGNE a été adoptée du fait de sa candidature dissidente par rapport aux investitures du parti, se qui suppose qu’elle s’est mise en congé du parti. Rappelons que la pise de congés du parti pour candidature extérieure au parti, équivaut à une démission, depuis les décisions prise pour D. CHOMET, D. ROBIN, F.LORDINOT, Y. PACQUIT.

Frantz Thodiard n’a pas été soumis à cette règle. Mais on aura constaté qu’il se l’est appliqué lui même, puisqu’il ne fréquente plus le parti depuis les sénatoriales.

Le séminaire,vient avant la convention pour permettre aux camarades de partager le diagnostic et envisager les éléments pour y remédier alors que la convention permettra de trancher et d’organiser l’avenir.

Comme je l’ai indiqué mon retrait est de nature à permettre une réflexion profonde mais aussi à me libérer pour forcer à cette analyse profonde. Il me vaut mieux être dans l’arène qu’à l’arbitrage ou à l’intendance.

C’est nécessaire.

Il appartiendra à chacun d’être intransigeant avec les valeurs et la nécessité de mutation par rapport aux objectifs du parti.

Vous devez être les aiguillons, sereins, sans acrimonie, ni haine mais avec une particulière lucidité et des solutions réalistes à chaque difficulté ou dysfonctionnement dénoncé.

Je serai là pour ça et je l’espère avec chacun d’entre vous et plus encore.

Les péripéties et les haussements de menton n’ont aucune importance au regard de ce qu’est une vie d’homme…

Notre tâche est d’être utile en veillant à transformer les soirs de défaite en espérance conquise.

Bien à vous

Alain

