Alain Alfreda été relaxé de toutes les charges retenues contre lui dans l’affaire du TCSP.

Une décision de justice qui retient que les charges retenues par le parquet ne pouvaient être soutenues par un rapport d’expertise qui a d’ailleurs été annulé par le tribunal.

Le tribunal correctionnel a rendu un jugement sans ambiguïté, établissant qu’ Alain Alfred n’avait à aucun titre (il avait été mis en cause à titre personnel et en tant que président directeur général de CFTU devenue City up) n’a commis aucune infraction dans le cadre de cette affaire portant sur l’intégration du TCSP au marché de transport public du territoire de la CACEM accordé dans un premier temps à la CFTU. La décision de justice confirme que les accusations de favoritisme et de délit de recel portées contre lui étaient infondées et que son fonctionnement était tout à fait régulier.

Cette relaxe vient à point nommé pour donner confiance aux Martiniquais dans la capacité des élus à faire un usage correct de l’habilitation transports confiée à la collectivité.

Antilla reviendra dans le détail sur cette affaire à un moment où la CTM compte amplifier de plus fort le réseau de transports publics de personnes confié à son satellite Martinique Transports.

Les avocats de CGTU/ CITY UP qui ont plaidé cette affaire ont été Gérard Dorwling-Carter et son fils Samuel Dorwling-Carter. Ils ignorent pour l’instant si le parquet compte faire appel de ce jugement prononcé par le tribunal correctionnel.

Philippe Pied.

