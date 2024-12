An Limiè, la lumineuse initiative du SMEM, le Syndicat Mixte d’Énergie de la Martinique en partenariat avec le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale du Vauclin

Un événement solidaire, écoresponsable et festif durant trois jours sous forme de village à la Pointe Faula au Vauclin. Du 5 au 7 décembre. À l’occasion de la deuxième édition d’An Limiè, le SMEM et le CCAS du Vauclin unissent leurs volontés pour lutter contre la précarité énergétique. Un moment phare de cet événement : la remise officielle de 100 kits d’économie d’énergie à des familles vulnérables de la commune.

Un geste solidaire pour améliorer le quotidien

Le Président du SMEM et ancien édile de Case-Pilote, Ralph Monplaisir a remis jeudi 5 décembre au nouveau maire dynamique du Vauclin, Jimmy Farreaux, les kits d’économie d’énergie destinés aux familles en précarité énergétique. Ces kits, composés d’un ventilateur solaire rechargeable, d’un mini-kit anti-coupures tout-en-un et de trois ampoules LED rechargeables, sont conçus pour réduire la consommation énergétique des bénéficiaires. En plus de soulager leur budget, ces équipements contribuent à un meilleur confort de vie.

Cette opération s’inscrit dans une démarche globale de transition énergétique et reflète les valeurs d’An Limiè : apporter espoir et chaleur aux familles les plus fragiles, particulièrement à l’approche des fêtes de fin d’année.

Un village animé et éducatif

Durant trois jours, le village An Limiè accueille le public autour de quatre pôles d’animation, mettant en lumière les enjeux du développement durable :

Pou pa gaspiyé : Plus de quinze ateliers pratiques pour sensibiliser à la réduction de la consommation énergétique et au respect de l’environnement. Parmi les activités proposées : La Fresque du Climat, un défi éco-gestes, ou encore des ateliers de réparation d’appareils électroniques.

An limiè anlè nou : Une trentaine d’exposants présenteront des produits locaux en lien avec la protection de l’environnement.

Éko-déco : Cet espace dédié au recyclage et à la créativité permettra aux participants de fabriquer des objets écologiques, comme des fours solaires ou des décorations de Noël à partir de matériaux naturels.

An limiè an tchè nou : Une action solidaire accompagnée par le CCAS, contre la précarité énergétique.

Une vitrine de solutions durables

Le village est lui-même un exemple de transition énergétique, avec des stands alimentés par des systèmes en autoconsommation utilisant des énergies renouvelables. Illuminé par des guirlandes et décorations solaires ou recyclées, il incarne parfaitement l’esprit d’innovation et d’espoir d’An Limiè.

À travers cette collaboration entre le SMEM et le CCAS du Vauclin, An Limiè agit de façon pédagogique et festive pour un avenir énergétique plus solidaire et durable.

Nathalie Laulé

