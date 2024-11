Anguille. New Anglia University à Anguilla annonce la nomination d’un nouveau provost

Anguilla Focus Équipe de rédaction

La New Anglia University, située à Anguilla, a annoncé la nomination du professeur Oleg Kvlividze en tant que nouveau prévôt de l’établissement.

Il occupera le poste de responsable administratif principal de cette université médicale, supervisant les affaires académiques et orientant la direction générale de l’institution.

Kvlividze est une autorité mondiale reconnue dans les domaines des maladies rares et non diagnostiquées, de la dermatologie et des infections sexuellement transmissibles.

Selon un communiqué de presse publié par l’université le 27 novembre, il apporte une vaste expertise en recherche médicale, en éducation et en défense des droits des patients.

Un parcours académique et professionnel remarquable

Kvlividze a obtenu son doctorat à l’Université médicale d’État de Tbilissi, en Géorgie, où ses recherches portaient sur l’expression du papillomavirus humain (HPV) et les maladies de la peau.

Il a ensuite occupé des postes académiques prestigieux en tant que professeur dans des écoles de médecine de renom à travers le monde, selon le communiqué.

En 2009, il a cofondé la Georgian Foundation for Genetic and Rare Diseases (GeRaD), dont il est le directeur général.

Par le biais de cette fondation, il milite pour l’amélioration des politiques de santé et un meilleur accès aux traitements pour les patients atteints de maladies rares en Géorgie.

Leadership mondial

Le leadership de Kvlividze s’étend à des organisations internationales telles que l’IRDiRC, Orphanet, UDNI, RDI et EURORDIS, où il a impulsé des initiatives internationales en matière de recherche et de plaidoyer pour les maladies rares.

Depuis 2024, il représente la Géorgie au conseil d’administration de l’Alliance européenne pour la recherche sur les maladies rares.

Avec plus de 80 publications scientifiques évaluées par des pairs, ses travaux ont considérablement fait progresser la compréhension des maladies rares et non diagnostiquées, ainsi que des domaines de la génétique, de la dermatologie et de la vénérologie.

Il est également un organisateur régulier et un conférencier principal lors de grandes conférences internationales, favorisant collaboration et innovation dans ces domaines spécialisés.

Un tournant pour l’université

« Son leadership visionnaire, ses réalisations académiques et son engagement indéfectible envers l’avancement des sciences médicales s’alignent parfaitement avec la mission de la New Anglia University », indique le communiqué.

« Cette nomination marque une nouvelle ère de croissance et d’excellence académique pour notre université. »

Une université médicale moderne

Charterisée par le gouvernement, la New Anglia University, située à George Hill, propose des programmes médicaux contemporains.



Ses installations comprennent des salles de classe, un amphithéâtre, des laboratoires, des bibliothèques, des salles informatiques, des salles d’examen, des blocs opératoires, des salles de conférence, un centre étudiant ainsi que des espaces extérieurs.

