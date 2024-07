Annonce officielle des athlètes représentant la Dominique aux Jeux Olympiques de Paris 2024 Comité olympique de la Dominique

Lundi 15 juillet 2024

Le Comité olympique de la Dominique (DOC) est fier de présenter quatre (4) athlètes qui représenteront le Commonwealth de la Dominique aux Jeux olympiques de Paris 2024. L’équipe d’athlètes de la Dominique, composée de deux hommes et de deux femmes, reflète l’équilibre entre les sexes qui sera atteint à Paris 2024, puisque pour la première fois dans l’histoire, Paris 2024 aura un nombre égal d’hommes et de femmes en compétition et représentera la première fois en 24 ans que la Dominique a concouru dans un autre sport que l’athlétisme aux Jeux Olympiques.

Les courtes biographies suivantes présentent les athlètes et la composition des officiels.

ATHLETIQUE

Thea Lafond Gadson

Mme Thea Lafond Gadson, originaire de la communauté de Mahaut et basée aux États-Unis, participera à l’épreuve du triple saut féminin. Mme Lafond-Gadson est la première championne du monde en salle de la Dominique et s’est également qualifiée pour deux championnats du monde et deux championnats du monde en salle. En outre, elle a remporté les médailles de bronze et d’argent des Jeux du Commonwealth, une médaille de bronze panaméricaine et plusieurs autres récompenses, ce qui prouve qu’elle est une véritable candidate au podium pour Paris 2024. Mme Lafond-Gadson s’est qualifiée pour Paris 2024 en satisfaisant à la norme d’entrée. En mars 2024, elle a réalisé un record personnel de 15,01 mètres aux Championnats du monde en salle 2024, dépassant ainsi la norme de qualification de 14,55 mètres. Depuis l’ouverture de la période de qualification pour l’athlétisme qui s’est déroulée de 2023 à 2024, Mme Lafond Gadson a dépassé la norme d’entrée à huit (8) reprises et est actuellement classée 4ème au monde. Il s’agira des troisièmes Jeux olympiques consécutifs de Mme Lafond Gadson, qui est également titulaire d’une bourse olympique pour Paris 2024 financée par le Comité international olympique (CIO) et facilitée par le DOC.

Dennick Luke

M. Dennick Luke, originaire de Portsmouth, termine actuellement ses études supérieures en Jamaïque. M. Luke a obtenu une place à l’universalité dans la discipline du 800m. Bien qu’il n’ait pas atteint la marque de qualification, le règlement des Jeux du CIO, qui soutient le développement de la participation de tous les Comités Nationaux Olympiques, permet le placement d’au moins un athlète dans chaque sexe si aucun n’est en mesure d’atteindre la marque de qualification, ce qui est appelé le placement d’universalité. Après une longue procédure menée par le DOC et l’association d’athlétisme amateur de la Dominique, guidée par les règles de l’Organisation mondiale de l’athlétisme et de Paris 2024, qui limitent le placement universel pour le 800m à seulement trois (3) personnes dans le monde par sexe, M. Luke a vu sa demande acceptée. Depuis l’ouverture de la période de qualification pour l’athlétisme, qui s’est déroulée de 2023 à 2024, M. Luke a réalisé deux (2) records personnels, dont le plus récent en juin 2024 avec une marque de 1:47.36, qui est également un record national. Il s’agira des deuxièmes Jeux Olympiques consécutifs de M. Luke et il est également titulaire d’une bourse olympique pour Paris 2024 financée par le CIO et facilitée par le DOC.

NATATION

Warren Lawrence

M. Warren Lawrence, qui réside en Suisse, fera ses débuts olympiques et est le premier nageur masculin de la Dominique depuis 2000. M. Lawrence a obtenu une place universelle dans le 50m nage libre. Bien qu’il n’ait pas atteint la marque de qualification, le règlement du CIO, qui soutient le développement de la participation de tous les comités nationaux olympiques, permet de placer au moins un athlète de natation dans chaque sexe si aucun n’est en mesure d’atteindre la marque de qualification une fois que certaines conditions sont remplies.

Si aucun athlète n’est en mesure d’atteindre la marque de qualification une fois que certaines conditions sont remplies, il est possible de placer au moins un athlète de natation dans chaque sexe. M. Lawrence a participé aux Championnats du monde de natation de 2023 dans l’épreuve du 50 mètres nage libre, où il a réalisé son record personnel de 24,51, qui est également un record national. M. Warren Lawrence est le fils de l’athlète olympique de la Dominique, Woodrow “Woody” Lawrence, qui a également participé aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 dans la discipline du 50 m nage libre. Warren a vécu la majeure partie de sa vie en Dominique et a été scolarisé dès son plus jeune âge, notamment dans les écoles maternelles de Sheba Care et de Riverbank, puis dans l’école préparatoire de Pioneer et plus tard dans l’école primaire de St. Lukes. Il a fait ses premiers pas au lycée communautaire avant d’être transféré à la Saint Mary’s Academy. Warren a participé activement à la natation avec le Dr. Jenny Allport-Williams et son premier entraîneur était Shaminey Walsh-Dupuis, qui est également l’actuelle secrétaire de l’association de natation de la Dominique. Il était également membre de l’association d’escrime de la Dominique et a participé à plusieurs entraînements et tournois locaux. En 2017, après l’ouragan Maria, Warren et sa mère sont retournés en Suisse. En 2018, Warren a rejoint le club de natation de Kreuzlingen et est devenu un nageur de niveau Elite participant à diverses compétitions et championnats de niveau suisse et européen.

Jasmine Schofield

Mme Jasmine Schofield, qui réside aux États-Unis et revient régulièrement en Dominique, fera ses débuts olympiques en tant que première nageuse de la Dominique depuis 2000. Mme Schofield a obtenu une place universelle dans le 50m nage libre. Bien qu’elle n’ait pas atteint la marque de qualification, le règlement des Jeux du CIO, qui soutient le développement de la participation de tous les Comités Nationaux Olympiques, permet de placer au moins un athlète de natation dans chaque sexe si aucun n’est en mesure d’atteindre la marque de qualification une fois que les exigences sélectionnées sont remplies, ce qui est appelé le placement de l’universalité. Mme Schofield a récemment participé aux 36e championnats du CCCAN 2024 au Mexique et a établi un nouveau record personnel et national de 30,26 secondes au 50 m nage libre, battant ainsi le temps de 30,60 qu’elle avait réalisé à Doha lors des championnats du monde en février. En outre, Mme Schofield a récemment reçu une bourse de World Aquatics et s’entraînera au centre d’entraînement de Thanyapura en Thaïlande à partir du mois de septembre. Jasmine Schofield est la fille de Francilia Agar Schofield, athlète olympique de la Dominique, qui a également participé aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 dans l’épreuve du 50 m nage libre.

OFFICIELS GÉNÉRAUX DE L’ÉQUIPE

L’équipe de la Dominique sera dirigée par le chef de mission, M. Woodrow Lawrence, assisté du chef d’équipe, M. Brendan Wiliams, et de l’attachée olympique, Shelly-Ann Meade. Ils seront accompagnés par : Aaron Gadson, entraîneur d’athlétisme ; Gino Deflorian, entraîneur de natation ; Francilia Agar Schofield, entraîneur de natation pour le camp Panam Mulhouse ; Garvin Richards, attaché de presse ; et Kala Flagg, physiothérapeute. M. Billy Doctrove, président du DOC, et Mme Fenella Wenham Sheppard, secrétaire générale du DOC, complèteront l’équipe.

Le DOC souhaite profiter de cette occasion pour féliciter les quatre athlètes susmentionnés et leur apporter tout son soutien à Paris 2024. Nous tenons à assurer les athlètes de la Dominique que non seulement le DOC, mais aussi le pays tout entier, vous soutiendront lorsque vous monterez sur la scène sportive internationale.

Le DOC souhaite également remercier Panam Sports de permettre aux athlètes et à leur entraîneur de participer à un camp d’entraînement avant les Jeux, afin de les aider à s’acclimater et de renforcer leur préparation finale. Ce camp d’entraînement se tiendra à Mulhouse, en France, et s’adressera aux pays de la région de Panam dans plus de vingt (20) sports, dont la natation. Mme Jasmine Schofield, accompagnée de l’entraîneur Francilia Agar Schofield, participera à ce camp.

CONTEXTE DES JEUX

Les Jeux Olympiques d’été de 2024 débuteront par une cérémonie d’ouverture le 26 juillet et se termineront officiellement le 11 août 2024. Paris est la principale ville hôte, et certaines épreuves se dérouleront dans des villes voisines en France. Les Jeux comprendront 329 épreuves dans 32 sports, avec la participation de 206 nations et de 10 672 athlètes.

