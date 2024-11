Saint-Kitts-et-Nevis :Trois jeunes honorés

Dominica news

Les trois adolescents de Saint-Kitts-et-Nevis qui ont été honorés par leur gouvernement ont partagé des histoires personnelles inspirantes qui les ont distingués pour leur reconnaissance dans le programme des « 25 adolescents les plus remarquables » de leur pays. Ils ont été honorés, avec 22 autres jeunes, lors d’une séance spéciale du Parlement de Saint-Kitts-et-Nevis le 6 novembre 2024. Des milliers de personnes ont regardé la diffusion en direct, également diffusée en ligne, pour célébrer les réalisations de ces 25 jeunes et en apprendre davantage sur leurs histoires personnelles.

L’un des adolescents reconnus était Jaheme Warner Ventura, honoré pour son engagement spirituel et son leadership. Âgé de 18 ans, Jaheme est profondément engagé envers Dieu et consacre son temps libre à aider les autres. Animé par la compassion, Jaheme organise des visites de groupe pour soutenir les malades et les personnes âgées, aide les clients à la pharmacie de son père et dirige de jeunes hommes dans le programme Turn Around Agenda (TAG).

Jaheme a humoristiquement noté : « Ma famille plaisante toujours en disant : ‘Jaheme, tu aides toujours tant de gens, mais tu n’aides pas à la maison !’ » Cependant, sa mère a été témoin de l’esprit qui motive ses actions lors d’une visite à l’église baptiste d’Antioche. « Jésus nous a servis, donc en servant les autres, je réalise vraiment ce but dans ma vie et cela vient si naturellement quand on est profondément ancré dans la parole de Dieu », a-t-il partagé, ajoutant que sa mère est « si fière de moi ».

Kaitlyn Wilson a également été récompensée pour les arts de la scène et la fierté scolaire. En tant qu’étoile de la gymnastique et des arts aériens, Kaitlyn voit la danse comme une forme d’expression créative. « J’aime, j’adore chaque genre », s’est-elle enthousiasmée, expliquant comment la danse la connecte à ses racines culturelles et lui permet d’exprimer ses émotions.

« Je sens que la danse me connecte à notre culture. Nous dansons dans des vêtements différents pour montrer nos sentiments… donc je ne fais pas simplement bouger mon corps. Je montre mes sentiments à travers la danse au public et… les gens peuvent me regarder et dire ‘wow, elle est vraiment remarquable grâce à son courage, sa confiance et elle est vraiment résiliente’, » a ajouté Kaitlyn.

Aquanjé Robinson a été reconnu pour ses efforts en science de l’environnement et son bénévolat, notamment pour ses initiatives de lutte contre la pollution plastique et de protection des tortues de mer le long de la côte atlantique de l’île. Aquanjé collabore avec des parties prenantes, plaidant pour la conservation des océans et soutenant la transition du gouvernement vers un État insulaire durable.

« Nous sommes entourés de gens, donc si nous essayons de transformer nos voitures en voitures durables, notre secteur agricole avec des pratiques durables, les personnes qui soutiennent ces (activités) doivent vraiment comprendre ce que signifie être durable, » a déclaré Aquanjé. « Donc, éduquer notre population sur ce que signifie être durable, changer leurs comportements doit être fait. Créez des esprits durables et ils aideront à mener des vies durables. »

Ces adolescents ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement pour la création du programme des 25 adolescents les plus remarquables de Saint-Kitts-et-Nevis, qui célèbre les jeunes exceptionnels ayant un impact significatif dans leurs communautés. Les profils des 25 lauréats sont publiés sur la page Facebook du Département de l’autonomisation des jeunes de Saint-Kitts.

