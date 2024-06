Appel aux peuples d’outre-mer : Ensemble contre le fascisme, pour la paix – Tribune de l’Observatoire Terre Monde

Observatoire Terre-Monde. Centre d’étude des écologies politiques des Outre-mer français et de leurs proches régions

Peuples d’outre-mer,

Le dimanche 09 juin 2024, le président de la République annonçait la dissolution de l’Assemblée nationale, suite à la défaite de son parti Renaissance aux élections européennes face au Rassemblement National (RN). En conséquence, nous sommes appelé·es à voter de nouveau le 30 juin et le 7 juillet pour élire les député·es qui nous y représenteront. Le danger d’une majorité RN n’a jamais été si proche : dans tous nos territoires, il s’est positionné en tête ou deuxième des suffrages en début de mois. C’est un risque historique pour la France : un·e premier·ère ministre, un gouvernement et une assemblée d’extrême droite va faire basculer la France vers plus de répression, de xénophobie, de racisme, de misère sociale et de désastres écologiques.

Des formules telles que “Le RN, on n’a jamais essayé” ou encore “le RN a changé, ce n’est plus le FN de Jean-Marie Le Pen” se sont malheureusement banalisées dans les esprits de nombre de nos concitoyen·nes. Ne nous laissons pas tromper ! Leurs député·es ont voté au parlement européen contre la condamnation de toute forme de racisme et la reconnaissance de l’esclavage comme un crime contre l’humanité.

Le RN est un parti qui met le profit avant le bien-être des personnes et de la nature. Leurs député·es ont voté contre l’augmentation du SMIC, contre la gratuité des cantines pour les plus modestes, contre la revalorisation des bourses étudiantes et le blocage des prix des produits de première nécessité. Leurs député·es ont voté contre la réduction de l’usage des pesticides, contre la loi de restauration de la nature visant à protéger les espaces naturels et la biodiversité dans l’Union Européenne. Sur les neuf votes organisés au Parlement européen sur les questions de défense des LGBTQIA+ le RN a voté contre à huit reprises. Le RN a toujours voté contre des lois qui vont dans le sens des femmes. Il est contre la PMA pour toutes, s’est opposé à la constitutionnalisation de l’IVG et à toutes lois visant à la réduction des inégalités de genre. Le RN est un parti colonialiste. Il a voté à l’unanimité pour le dégel du corps électoral de la Kanaky- Nouvelle Calédonie. C’est une nouvelle atteinte à la souveraineté du peuple Kanak, électoralement de plus en plus minoritaire sur son propre territoire.

Plus de député·es d’extrême droite, c’est donc plus de violence, particulièrement envers nos communautés qu’elles soient sur nos territoires ou en hexagone. C’est réduire encore plus les libertés publiques, la liberté de la presse et les conditions de créations artistiques. C’est renforcer l’impunité des forces de gendarmerie et de police concernant les cas de violences policières bien trop nombreux dans nos territoires.