Après Beryl, la saison des tempêtes s’annonce longue

Par James Whittaker – 8 juillet 2024

Les îles Caïmans pourraient être confrontées à une “nouvelle normalité”, à savoir des tempêtes plus fréquentes et plus puissantes. En effet, Beryl, qui a battu tous les records, devrait être le premier de sept ouragans majeurs à frapper la région cette saison, ont averti les dirigeants de l’île.

Cette tempête, la plus précoce de catégorie 5 jamais enregistrée dans l’Atlantique, a été considérée comme le signe avant-coureur d’une nouvelle réalité effrayante.

Les prévisionnistes annonçant une saison des tempêtes particulièrement active cette année, les habitants des îles Caïmans sont invités à rester sur leurs gardes.

“Je pense qu’il s’agit d’une nouvelle normalité”, a déclaré le premier ministre Juliana O’Connor-Connolly aux médias vendredi, alors que les dirigeants du gouvernement faisaient le point sur la situation après le passage de Beryl, ouragan de catégorie 3, à 44 miles au sud de Grand Cayman, tôt jeudi.

Avec le gouverneur Jane Owen, elle a visité certaines des zones les plus touchées jeudi, notamment Windsor Village, où les maisons situées en bord de mer ont été sérieusement touchées par les vagues.

L’ouragan Beryl s’approche des îles Caïmans dans la soirée du 3 juillet. – Source : Cooperative Institute for Research in the Atmosphere at Colorado State University et National Oceanic and Atmospheric Administration (CSU/CIRA & NOAA)

Tout en remerciant Dieu d’avoir épargné aux îles les pires conséquences de la tempête meurtrière, qui a tué 10 personnes en traversant les Caraïbes, la première ministre a reconnu que la science mettait en évidence la menace croissante que représentent les phénomènes météorologiques extrêmes.

“La crise climatique est bien réelle”, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse de vendredi.

Ses propos ont été repris par le nouveau ministre britannique des affaires étrangères, David Lammy, qui s’est entretenu avec le premier ministre et la gouverneure Jane Owen quelques heures après avoir pris ses fonctions vendredi.

Crise climatique

S’exprimant alors qu’un navire de la marine royale britannique, le HMS Trent, arrivait à Grand Cayman, M. Lammy a promis que le nouveau gouvernement travailliste était prêt à soutenir Cayman et la région.

“Une tempête d’une telle ampleur se formant si tôt dans la saison des ouragans nous rappelle la réalité de la crise climatique”, a-t-il déclaré sur X, anciennement Twitter.

“Les Caraïbes sont en première ligne et c’est la raison pour laquelle ce gouvernement renouvellera son action à l’intérieur du pays et son engagement à l’étranger pour lutter contre la crise climatique, afin que le monde entier puisse faire face à cette situation d’urgence”, a déclaré M. Lammy.

Les Nations unies ont déjà prévu que le changement climatique entraînerait une augmentation de la fréquence des tempêtes plus puissantes et des précipitations plus importantes.

Plusieurs responsables des îles Caïmans ont averti vendredi que l’île ne pouvait pas se permettre de relâcher sa vigilance malgré sa réponse quasi exemplaire à la menace mortelle posée par Beryl, une tempête extraordinairement précoce dans la saison.

Les îles Caïmans ont subi relativement peu de dégâts lors de l’ouragan, qui a finalement servi de test de résistance pour les îles.

Entourées d’officiers du régiment, la première ministre Juliana O’Connor Connolly et la gouverneure Jane Owen ont examiné les dégâts causés par l’ouragan Beryl jeudi. – Photo de l’île : Fournie

À au moins quatre mois de la saison des ouragans, la première ministre a exhorté la population à ne pas baisser la garde et à se tenir prête.

Pendant qu’elle s’exprimait, le service météorologique national des îles Caïmans préparait une alerte, émise plus tard dans la journée, au sujet d’une onde tropicale qui devrait apporter des vents violents et des précipitations pendant le week-end et jusqu’à lundi.

Le ministre du tourisme, Kenneth Bryan, a ajouté que l’ouragan Beryl ne devrait être que “la première grande tempête” de la saison et que jusqu’à six autres ouragans majeurs pourraient suivre dans son sillage. Les prévisionnistes internationaux ont annoncé une saison des tempêtes “extrêmement active”, avec pas moins de 23 tempêtes nommées.

“Nous ne devons pas baisser la garde”, a déclaré M. Bryan, qui a exhorté la population à se munir de contreplaqué, de sacs de sable et de fournitures pour les ouragans et à se tenir prête.

M. Bryan a salué la compagnie Cayman Airways, qui a aidé à mettre en place 24 vols d’évacuation à court terme pour évacuer près de 4 000 personnes à l’approche de Beryl.

Tout en reconnaissant que le plan pourrait être modifié, notamment en ce qui concerne l’évacuation en douceur des touristes, il a déclaré que Cayman Airways et l’autorité aéroportuaire des îles Caïmans, entre autres, avaient fait preuve d’héroïsme dans ces circonstances.

Il a exhorté la population à “rester en état de préparation” et à reproduire l’esprit communautaire qui s’est manifesté ces derniers jours, tout au long de ce qui pourrait être une saison cyclonique longue et ardue.



Les touristes se sont empressés d’évacuer les lieux mercredi, alors que Cayman Airways mettait en place de nombreux vols supplémentaires.

“C’est grâce à cette unité que nous pourrons surmonter les difficultés à venir”, a-t-il déclaré.La gouverneure Jane Owen, dont c’était le premier ouragan depuis sa prise de fonction, a déclaré en plaisantant : “C’était un soulagement de rentrer au siège du gouvernement hier soir et de le trouver encore debout”.

Elle a confirmé que le HMS Trent, qui s’était mis en attente pour apporter une aide aux sinistrés, était à quai aux îles Caïmans pendant le week-end. Bien que l’aide humanitaire n’ait pas été nécessaire, l’occasion a servi d’exercice pour affiner la coopération à l’avenir.

Dani Coleman, directrice de la gestion des risques, a reconnu que la rapidité avec laquelle l’ordre de “rester sur place” a été donné mercredi soir suscitait des inquiétudes.

Elle a toutefois précisé qu’il s’agissait d’un avis et que les gens avaient eu tout le temps de se préparer à cette tempête, tout en rappelant que les ouragans à venir représentaient une menace dynamique et que les gens devaient être prêts à tenir compte d’avertissements similaires dans un délai encore plus court à l’avenir.

“Nous avons eu 72 heures ou plus cette fois-ci”, a-t-elle déclaré, en faisant référence aux premières alertes indiquant que la tempête se dirigeait vers les îles Caïmans.

Les tempêtes de l’arrière-saison seront beaucoup plus rapides, de sorte que ce genre d’ordre sera donné encore plus tôt que cette semaine”.

