Archéologie : ces chrétiens méconnus contemporains de la naissance de l’islam

Dans le golfe Arabo-Persique, des découvertes archéologiques remettent en cause le récit traditionnel des débuts de l’islam. Si les écrits ne mentionnent la présence de diocèses et monastères chrétiens que jusqu’au VIIe siècle, l’archéologie révèle que des communautés auraient perduré bien après l’arrivée de l’islam.

Plusieurs sites importants ont été mis au jour ces dernières années. Sur l’île de Faïlaka au Koweït, le site d’Al-Qusûr révèle l’existence d’un monastère et de deux églises. Aux Émirats arabes unis, sur l’île d’Al-Siniyah, des vestiges d’un monastère chrétien sont fouillés depuis 2021. À Bahreïn, sur l’île de Muharraq, des poteries vernissées portant une petite croix ont été découvertes sous les ruines d’une ancienne mosquée.

Ces découvertes contredisent l’idée longtemps admise que ces édifices chrétiens auraient disparu avec l’expansion de l’islam au VIIe siècle.

Auparavant, les chercheurs dataient ces églises en se basant uniquement sur des textes arabes et syriaques, suggérant une conversion rapide des communautés chrétiennes à l’islam. Cependant, les nouvelles fouilles ont apporté des éléments contradictoires : Les premiers établissements chrétiens semblent avoir été modestes au Ve siècle. Ces communautés ont connu leur apogée jusqu’à la fin du VIIIe siècle, s’enrichissant progressivement.

Ces découvertes remettent en question le récit traditionnel affirmant que toute l’Arabie était islamisée à la mort de Mohammed. En réalité le christianisme se serait développé dans le golfe Arabo-Persique parallèlement à l’expansion de l’islam. Les conversions étaient des processus longs, et la soumission politique n’impliquait pas nécessairement une conversion religieuse immédiate.

Ces nouvelles données archéologiques ont des conséquences importantes. Elles contredisent le récit selon lequel le deuxième calife de l’islam aurait expulsé chrétiens et juifs.

Elles suggèrent qu’à ses débuts, l’État islamique n’empêchait pas le développement d’autres religions.

Elles mettent en lumière une période de cohabitation religieuse dans la région, non seulement parmi les élites intellectuelles et administratives, mais aussi au sein des populations.

Ces découvertes archéologiques offrent un nouvel éclairage sur l’histoire du christianisme au Moyen-Orient et sur les débuts de l’islam. Elles révèlent une réalité historique plus complexe et nuancée que ce qui était précédemment admis, montrant que les communautés chrétiennes ont persisté et même prospéré dans le golfe Arabo-Persique bien après l’avènement de l’islam.

