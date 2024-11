Arrangeur de 18 ans mène l’Orchestre de Steel de Laborie à la victoire

St. Lucia Times

Par

Quinn St. Juste

L’Orchestre de Steel de Laborie est le champion du Festival de Pan Créole des Jeunes 2024 avec 244 points.

Organisé par l’Association Nationale des Groupes de Steel de Sainte-Lucie, le festival s’est tenu sur le site de la Fondation de Développement Culturel à Barnard Hill, Castries, dimanche.

Laborie, avec d’autres participants comme l’Orchestre de Steel Pantastic (deuxième avec 228,5 points) et l’Orchestre de Steel Pantime (troisième avec 222 points), a interprété des mélodies traditionnelles arrangées pour séduire un public jeune et moderne, les faisant danser et bouger au rythme.

L’événement était une affaire de famille, avec des parents et des amis venus soutenir les jeunes.

Un élément clé de la victoire de Laborie était le jeune arrangeur Jervon Jn Pierre. Cet étudiant de 18 ans du Community College Sir Arthur Lewis a présenté une version de “Koute Manmaw” de Gozilay, exécutée avec brio par ses protégés dans l’orchestre, au grand plaisir de la foule et des juges.

Jervon Jn Pierre a déclaré : « C’était extrêmement amusant. J’ai pris plaisir à travailler avec nos jeunes, et cela m’a donné de la joie. C’est notre première victoire dans un Junior Panorama depuis un certain temps, et j’ai puisé l’énergie des enfants. »

« Être capable de jongler entre les cours, se lever à 4h30 du matin pour composer de la musique et venir l’enseigner, c’était le principal défi, » a-t-il ajouté. « Mais la performance des enfants était merveilleuse, et cela en valait vraiment la peine. »

Le compositeur victorieux a également encouragé les jeunes à embrasser la musique, en particulier la culture du steel band, comme un outil de changement positif et d’autonomisation.

« C’est une bonne chose parce que dans la plupart des groupes, le groupe est comme votre seconde famille. Donc, cette seconde famille peut vous éloigner des rues. Vous avez deux groupes de personnes qui veillent sur vous : votre famille à la maison et le groupe, » a-t-il déclaré. « La musique est douce. Vous vous amusez. Vous pouvez transpirer et faire de l’exercice, et j’en suis un grand fan. »

À l’origine, cinq orchestres de jeunes en acier devaient se produire, mais seuls trois ont répondu présent pour le festival de pan créole des jeunes de dimanche.

