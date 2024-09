Arrivée des dirigeants africains à Pékin alors que Xi Jinping cherche à façonner les relations futures avec le continenT.

Source: Meanwhile in China.

Les dirigeants africains se rendent à Pékin cette semaine pour un sommet de trois jours qui verra la Chine mettre en avant sa place en tant que partenaire clé du continent, alors que les prêts chinois pour le développement de l’Afrique ont ralenti – et même a laissé certains pays aux prises avec une lourde dette.

La réunion, qui débute mercredi et est la première du genre à Pékin depuis 2018, a été saluée par les médias d’État chinois comme une opportunité pour les partenaires de « renforcer la coopération pratique » dans le cadre de la vision du dirigeant chinois Xi Jinping d’une « communauté de destin ».

Le sommet intervient à un moment critique dans les relations entre la Chine et le continent, considéré par Pékin comme un bastion de soutien politique de plus en plus important à mesure que ses frictions avec les États-Unis s’intensifient.

Ces dernières années, Pékin a cherché à réévaluer ses dépenses d’infrastructures à l’étranger face au ralentissement économique et aux critiques concernant ses prêts non viables. Ce sommet est le forum de plus haut niveau pour rassurer les dirigeants africains sur son engagement envers le continent.

Les réunions passées du Forum sur la coopération sino-africaine se sont terminées par des promesses d’investissement considérables et des plans d’expansion commerciale – et les dirigeants en visite devraient être arrivés avec des listes de souhaits concernant les types de fonds et de collaboration chinois qu’ils souhaiteraient obtenir.

« L’approche chinoise à l’égard de l’Afrique a été par le passé guidée par des projets d’infrastructures matérielles, financés par des prêts chinois », a déclaré Yun Sun, directeur du programme Chine au sein du groupe de réflexion Stimson Center à Washington.

« Nous savons désormais que ce modèle ne sera plus opérationnel, car la question de la viabilité de la dette est devenue un énorme défi pour le continent. »

« Aujourd’hui, le monde regarde : que va-t-il advenir des relations entre la Chine et l’Afrique ? », a-t-elle déclaré.

Les observateurs s’attendent à voir Pékin vanter son évolution vers des projets d’investissement « petits mais beaux », un terme désignant des projets soi-disant plus durables axés sur des domaines comme l’environnement. Pékin a présenté ces projets comme essentiels à une nouvelle phase du programme phare de construction d’infrastructures mondiales de Xi Jinping, connu sous le nom d’Initiative Ceinture et Route (BRI).

Les dirigeants chinois sont également susceptibles de faire pression pour une plus grande coopération dans le domaine de l’énergie verte, qui pourrait aider le plus grand producteur mondial de panneaux solaires, de batteries photovoltaïques et de véhicules électriques à se développer son marché pour ces produits car il est confronté à de lourds tarifs sur ces produits en provenance des États-Unis et du Canada et l’Union européenne.

Les dirigeants africains vont chercher de l’aide, des prêts et des investissements, notamment pour les aider à s’industrialiser ou à rembourser leurs dettes, préviennent les analystes. Vingt-cinq pays africains sont déjà surendettés ou risquent fortement de l’être, a indiqué en mai le Groupe de la Banque africaine de développement.

Selon les analystes, la Chine n’est pas la cause du surendettement auquel les pays africains sont confrontés ou risquent de se retrouver. Mais Pékin a été critiqué pour ne pas avoir agi assez rapidement pour accorder un allègement à certains emprunteurs, et les observateurs s’accordent à dire qu’en tant que plus grand créancier bilatéral du continent, elle peut jouer un rôle un rôle clé pour aider à trouver des solutions.

La Chine a défendu ses pratiques de prêt, ses efforts pour faciliter le remboursement de la dette et a cherché à défendre sa collaboration avec l’Afrique dans le cadre d’un engagement visant à permettre aux pays africains de « poursuivre leur croissance économique » à la suite d’une histoire de colonisation avec l’Occident.

Les dirigeants et les délégations africaines à Beijing travailleront cette semaine à façonner cet engagement. Le continent ressent « une anxiété mondiale en termes de vents contraires économiques », a déclaré Ovigwe Eguegu, analyste politique à l’Institut de recherche sur le développement de Pékin. Conseil Développement Réimaginé.

« L’économie domine l’esprit des dirigeants africains du point de vue des investissements en provenance de Chine et également de l’ouverture de la Chine aux exportations africaines », a-t-il déclaré.

