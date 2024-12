Art Basel Paris : la vitrine mondiale de l’art contemporain africain

“C’est à la fois ce projet de beau livre de peinture… qui sera comme un annuaire illustré des plasticiens de renoms martiniquais qui m’emmène ici au Grand Palais, mais aussi le centenaire du surréalisme… une manière de tenté de faire sortir du “purgatoire d’une reconnaissance uniquement régionale” de nos talents en arts plastiques.” Propos de l’éditeur Jean-Benoît Desnel

Depuis trois ans, Art Basel Paris, la plus grande foire d’art contemporain au monde, accueille des galeries de renom au cœur du Grand Palais rénové. Parmi elles, la Galerie MAGNIN-A, spécialisée dans l’art contemporain africain, se distingue par son engagement de longue date en faveur des artistes du continent africain.

Une expertise forgée depuis près de quarante ans

La passion pour l’art africain contemporain remonte à 1986, année où André Magnin a entamé son travail de recherche sur les artistes du continent. Ce parcours l’a conduit à créer la Galerie MAGNIN-A, aujourd’hui reconnue comme une référence mondiale dans la promotion des artistes d’Afrique subsaharienne.

Cette expertise, bâtie sur des décennies de rencontres et de découvertes, s’exprime à travers une sélection pointue d’œuvres présentées lors de chaque édition d’Art Basel Paris. La galerie s’efforce de mettre en lumière des artistes aux univers singuliers, tout en offrant aux amateurs et collectionneurs une immersion unique dans la richesse de la création africaine contemporaine.

« De belles rencontres comme celle avec Monsieur Philippe Boutté de la Galerie MAGNIN-A à Paris. »

Propos de l’éditeur Jean-Benoît Desnel

Un rendez-vous incontournable

Pour la Galerie MAGNIN-A, participer à Art Basel Paris représente bien plus qu’une présence artistique : c’est une opportunité stratégique pour valoriser et promouvoir les talents africains sur la scène internationale. L’édition parisienne, devenue un rendez-vous majeur du calendrier artistique mondial, attire les collectionneurs, conservateurs et amateurs d’art les plus influents.

La programmation « Hors les murs », déployée dans plusieurs lieux emblématiques de Paris et d’Île-de-France, enrichit cette dynamique en créant des passerelles entre les cultures et les territoires. Cette visibilité permet aux artistes représentés par la Galerie MAGNIN-A de conquérir un public élargi et de susciter des dialogues enrichissants sur la scène artistique mondiale.

Une reconnaissance en constante expansion

Alors que le centenaire du surréalisme est célébré cette année à Art Basel Paris, la Galerie MAGNIN-A s’inscrit dans cette quête d’exploration artistique en présentant des œuvres fortes et engagées. Son engagement inlassable en faveur de l’art africain contemporain contribue à redéfinir la perception de ces créations, souvent encore cantonnées à une reconnaissance régionale.

Art Basel Paris, par son rayonnement international, offre à ces artistes une scène prestigieuse pour affirmer leur singularité et inscrire leurs œuvres dans l’histoire de l’art contemporain mondial.

