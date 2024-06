Ashworth ‘Brong’ Simon laisse un héritage mémorable à 70 ans

Dominica News Online –

Le domaine créatif du théâtre et de l’art de la Dominique a perdu un autre de ses plus anciens contributeurs distingués à l’âge de 70 ans,

laissant des souvenirs impérissables de sa présence sur scène.

Le mercredi 26 juin, la nation a appris la triste disparition du maître du théâtre Ashworth Peter Simon, affectueusement appelé “Brong” ou “Boudeh” en référence à ses personnages de scène. Simon, qui était malade depuis un certain temps, avait déjà subi une amputation et semblait s’être rétabli. Bien que la cause de sa mort ne soit pas connue de DNO, des sources ont indiqué un déclin rapide de sa santé avant son décès. Aujourd’hui, son souvenir reste présent dans l’esprit de beaucoup de ceux qui l’ont connu et ont appris à connaître ses contributions.

Simon s’est plongé dans l’art théâtral en Dominique grâce à l’inspiration de feu Alwin Bully à la fin des années 70 au centre culturel Old Mill et s’est inscrit au People’s Action Theatre avec d’autres passionnés de culture et d’art dramatique locaux. Dans une interview accordée à DNO, Sobers Esprit, membre de la Fondation Alwin Bully et passionné de culture, a souligné la contribution avide de Simon au mouvement théâtral par le biais de l’engagement des jeunes, en particulier au sein de sa communauté natale de Mahaut. Old Brong”, comme l’appelaient ses concitoyens, est honoré pour son soutien indéfectible aux adolescents, confirmant son dynamisme qui ne se limitait pas au théâtre.

“Il a toujours été une personne dévouée et travailleuse qui se donnait à fond pour faire la différence et ajouter de la valeur à ce que nous faisions”. a déclaré Esprit. Il a exprimé son admiration pour l’humilité de son ami, déclarant : “Il ne se souciait pas de savoir d’où vous veniez, cela ne le dérangeait pas, et il s’est donc montré à la hauteur quand il le fallait, à de nombreuses occasions il a pris le rôle de leader, en particulier au cours de la dernière décennie de sa vie”.

Simon a été président de la coopérative de pêche de Mahaut au cours de la dernière décennie, étant un pêcheur passionné au sein de la communauté. Pendant sa période de bonne santé, il a été nommé arbitre de cricket en tant que pionnier de l’association d’arbitrage, où il est devenu un arbitre qualifié.

Esprit a confirmé l’implication de Simon dans “de nombreux groupes qui se sont formés à Mahaut, en particulier depuis la fin des années 70 jusqu’aux années 90”.

Le théâtre New Dimensions, sous la direction de Steve Hyacinth, a fait connaître Simon au début des années 2000 et il a été nommé “Boudeh” ou “Brong” à la suite de son rôle le plus mémorable dans la pièce de théâtre locale “Wake Up Call”. Cette pièce de théâtre mettait en lumière la violence domestique et mettait en scène plusieurs amateurs de théâtre locaux, devenant rapidement très populaire. Nombreux étaient ceux qui attendaient sa diffusion sur la télévision locale tous les soirs après le journal télévisé.

Le personnage de “Boudeh” était un mari et un père ivrogne et violent qui s’en prenait souvent physiquement, sexuellement et verbalement à sa femme, “Marian”, interprétée à l’époque par la magistrate Gloria Augustus. La plupart de ses scènes ont été filmées dans la communauté de Mahaut, la plus mémorable étant celle où son corps “sans vie” est retrouvé en mer, niché à l’intérieur d’un bateau de pêche.

À la suite de cette production, “Boudeh” est devenu un nom familier pendant de nombreuses années et les célèbres scènes de Simon ont été recréées par la suite.

Au cours des deux dernières décennies, Simon, en partenariat avec certains de ses coacteurs de “Wake Up Call” et d’autres anciens membres de New Dimension Theatre, a animé des séances d’art dramatique pour les élèves des écoles de l’Alliance française. Des élèves de toute l’île rejoignaient la troupe l’après-midi, après les cours, pour participer à ce qui était une contribution majeure à l’arène du théâtre.

Heureusement, le dévouement de Simon à la culture n’est pas passé inaperçu, puisqu’il a reçu une plaque de la Division de la culture en mai 2024.

Entre-temps, Esprit a souligné l’importance de préserver l’art pour la prochaine génération, en reconnaissance de la contribution de personnes comme Simon.

“Il appartient à une génération tellement engagée et dévouée au développement de la communauté que sa disparition et celle d’autres personnes comme lui montrent clairement la nécessité pour nous de donner à une génération de jeunes les moyens de prendre la relève”, a soutenu M. Esprit.

Certains habitants de Mahaut ont exprimé leur perte en tant que communauté, soulignant l’humilité, l’altruisme et l’intendance positive du “vieux Brong” au sein du village.

Que son âme repose en paix.

