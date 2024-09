Au moins 63 morts dans le bombardement d’Helene dans le sud-est des États-Unis

Il y a 19 heures

Nadine Yousif, Max Matza et Ana Faguy

BBC News

Inondations dramatiques et sauvetages alors que l’ouragan Helene frappe la Floride

Au moins 63 personnes sont mortes et des millions de personnes se sont retrouvées sans électricité alors que l’ouragan Helene traversait le sud-est des États-Unis.

En Caroline du Nord, plus de 400 routes restent fermées, et la ville d’Asheville, située dans les montagnes, est en grande partie isolée. Des vivres sont acheminés par avion aux habitants, a déclaré le gouverneur de l’État, Roy Cooper.

Les autorités ont continué à effectuer des sauvetages audacieux avec des bateaux, des hélicoptères et de gros véhicules pour aider les personnes bloquées dans les eaux de crue – y compris environ 50 travailleurs et patients qui s’étaient entassés sur le toit d’un hôpital inondé du Tennessee.

Il s’agit de la tempête la plus puissante jamais enregistrée à avoir frappé Big Bend en Floride et s’est déplacée vers le nord en Géorgie et dans les Carolines après avoir touché terre dans la nuit de jeudi.

Tempête Hélène : risque de surcote et de crue soudaine

Les assureurs et les institutions financières estiment que les dégâts causés par la tempête pourraient s’élever à des milliards de dollars.

Des routes et des maisons ont été submergées vendredi, et une famille a décrit à BBC News comment elle a dû nager hors de sa maison pour se mettre en sécurité .

Bien que Hélène se soit considérablement affaiblie, les prévisionnistes préviennent que des vents violents, des inondations et la menace de tornades pourraient persister.

Helene, qui était une tempête de catégorie quatre, a touché terre jeudi soir et est restée un ouragan pendant six heures après avoir touché terre, selon l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

Le National Hurricane Center (NHC) a déclaré qu’une onde de tempête – des niveaux d’eau élevés principalement causés par des vents violents soufflant l’eau vers le rivage – a atteint plus de 4,5 m au-dessus du niveau du sol sur certaines parties de la côte de la Floride.

Le NHC a déclaré que la montée des eaux devrait diminuer avant le week-end, mais que la menace de vents violents et d’inondations persisterait, y compris d’éventuels glissements de terrain.

Jusqu’à 50 cm de pluie sont encore possibles par endroits.

L’ouragan est le 14e plus puissant à avoir frappé les États-Unis depuis le début des relevés. Avec une largeur d’environ 675 km, il n’est devancé que par deux autres ouragans : Ida en 2017 et Opal en 1996, tous deux larges de 740 km.

En raison de sa taille considérable, l’impact des vents violents et des fortes pluies s’est étendu à toute la Floride, la Géorgie, le Tennessee et les Carolines.

Au moins huit personnes sont mortes en Floride depuis vendredi, dont au moins cinq personnes dans le comté côtier de Pinellas – qui comprend la ville de St Petersburg – a déclaré le shérif du comté, Bob Gualtieri.

Il a ajouté que le littoral voisin n’avait « jamais, jamais ressemblé à cela auparavant », le décrivant comme une « zone de guerre ».

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’une personne est décédée après qu’un panneau de signalisation est tombé sur sa voiture et une autre lorsqu’un arbre est tombé sur une maison.

L’ouragan Helene provoque des conditions potentiellement mortelles alors qu’il se déplace de la Floride vers la Géorgie

Reuters Un homme sur le toit d’une voiture lors d’une inondation en Caroline du NordReuters

Après avoir frappé la Floride, la tempête a poursuivi sa trajectoire meurtrière vers le nord jusqu’en Géorgie – faisant au moins 15 morts – dont un premier intervenant, a déclaré le gouverneur Brian Kemp.

Une tornade présumée qui s’est produite dans le comté de Wheeler, dans le centre de la Géorgie, a fait deux morts lorsqu’elle a soulevé et renversé une maison mobile, ont indiqué les autorités.

Kemp a ordonné à 1 000 soldats de la Garde nationale de participer aux efforts de sauvetage dans tout l’État. Le gouverneur de Géorgie a déclaré vendredi que des personnes étaient toujours coincées dans des bâtiments.

En Caroline du Sud, au moins 17 personnes ont été tuées, selon CBS News, partenaire américain de la BBC.

La Caroline du Nord voisine a enregistré au moins sept décès dans la tempête, a ajouté CBS News.

Le gouverneur Roy Cooper a déclaré qu’une personne avait été tuée dans une collision de véhicule et une autre lorsqu’un arbre est tombé sur une maison à Charlotte.

L’État a également connu deux tornades confirmées, qui ont endommagé 11 bâtiments et blessé 15 personnes, a déclaré le service météorologique national.

Une personne a également été tuée en Virginie, a déclaré le gouverneur de l’État, Glenn Youngkin, lors d’une conférence de presse vendredi.

Dans le sud-est, plus de trois millions de foyers et d’entreprises étaient privés d’électricité samedi matin, selon le site de suivi poweroutage.us.

Avant la tempête, 1 500 membres du personnel d’urgence fédéral ont été déployés dans la région, dont 940 spécialistes en recherche et sauvetage.

Dans le même temps, environ 8 000 membres des garde-côtes américains participaient aux opérations de sauvetage.



Rien qu’en Caroline du Nord, plus de 100 sauvetages ont eu lieu, a déclaré Cooper.

Dans le Tennessee, 58 patients et membres du personnel ont été abandonnés vendredi sur le toit d’un hôpital de la ville d’Erwin. Le courant rapide de la rivière Nolichucky a empêché les bateaux de mener des opérations de sauvetage, et les vents violents ont empêché les secours par hélicoptère.

Le groupe a ensuite été mis en sécurité après l’intervention d’hélicoptères de la Garde nationale du Tennessee et de la police de l’État de Virginie.

Dans le comté de Pasco, au nord de Tampa, sur la côte du golfe de Floride, 65 personnes ont été secourues. Les clients d’un Ramada Inn dans le comté de Manatee ont également été secourus alors que les eaux de crue se précipitaient dans l’hôtel.

Dans le comté de Suwannee, au nord, les autorités ont signalé une « destruction extrême », avec des arbres tombant sur des maisons.

Trajectoire de la tempête à travers le sud des États-Unis, à partir de jeudi, à travers la Géorgie aux premières heures de vendredi, et vers le nord jusqu’au Tennessee vendredi après-midi. Le graphique montre que la catégorie d’ouragan passe d’un ouragan de catégorie 1 à une dépression tropicale au moment où il atteint le Kentucky



Getty Images Débris flottants observés à Cedar Key, en FlorideGetty Images

Débris flottants observés à Cedar Key, en Floride

Le long de la côte du golfe de Floride, Briana Gagnier a déclaré à la BBC qu’elle et sa famille ont vu l’eau s’infiltrer dans leur maison de Holmes Beach et ont commencé à déplacer leurs affaires sur des tables et des lits avant d’entendre une forte détonation.

« Ma famille et moi nous sommes regardés », a-t-elle raconté. « Puis l’eau a commencé à couler. »

Mme Gagnier a raconté qu’elle avait pris ses animaux de compagnie, son portefeuille et quelques chargeurs portables et qu’elle avait nagé hors de la maison avec sa famille. L’eau leur arrivait aux épaules.

Vendredi, le président Joe Biden a déclaré : « Alors que nous pleurons la vie de ceux qui ont été emportés par cette tempête, j’exhorte les gens à tenir compte des directives des autorités locales et à prendre toutes les précautions pour assurer leur sécurité et celle de leur famille. »

Les autorités ont déclaré que les effets de la tempête n’étaient « pas encore terminés » et ont exhorté les habitants à rester vigilants.

Les ouragans ont besoin de températures de surface de la mer supérieures à 27 °C (80 °F) pour se propager.

Avec des eaux du Golfe exceptionnellement chaudes, entre 30 et 32 ​​°C, la surface de la mer est environ deux degrés Celsius au-dessus de la normale pour la période de l’année.

La côte de Big Bend, longue de 220 miles, en Floride, est l’endroit où l’ouragan Idalia a touché terre en 2023. La région a également été frappée par l’ouragan Debby le mois dernier.

Il pourrait y avoir jusqu’à 25 tempêtes nommées en 2024, a averti la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) plus tôt cette année.

Entre huit et treize de ces tempêtes pourraient se transformer en ouragans et une poignée d’entre elles l’ont déjà fait, y compris Hélène.

D’autres tempêtes pourraient se profiler à l’horizon, ont averti les autorités, car la fin officielle de la saison des ouragans n’interviendra pas avant le 30 novembre.

