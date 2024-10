Aucun chiffre officiel n’a été communiqué sur les personnes portées disparues en Caroline du Nord.

Au moins 128 personnes ont trouvé la mort dans six États et les autorités craignent que le bilan ne s’alourdisse. De nombreuses autres personnes sont toujours portées disparues, peut-être parce qu’elles n’ont pas pu quitter les lieux où elles se trouvaient ou parce qu’elles n’ont pas pu contacter leur famille, les infrastructures de communication étant réduites à néant.

Des centaines de routes restent fermées, en particulier dans les Carolines, ce qui entrave l’acheminement des produits de première nécessité. Et plus de 2 millions de clients sont toujours privés d’électricité, selon le site poweroutage.us.

Il existe une probabilité moyenne qu’une nouvelle tempête se développe dans l’ouest des Caraïbes ou dans le golfe du Mexique dans le courant de la semaine. Il est encore trop tôt pour savoir où elle se dirigera à partir de là, et toute personne se trouvant à proximité du golfe devra donc surveiller les prévisions.

Le président Joe Biden se rendra dans certaines des communautés touchées dans le courant de la semaine, “dès que cela ne perturbera pas les opérations d’intervention d’urgence”, a déclaré la Maison-Blanche. Les candidats à l’élection présidentielle Kamala Harris et Donald Trump ont exprimé leurs condoléances aux personnes touchées par l’ouragan Helene et reçoivent des informations sur le rétablissement de la situation.

Pour trouver des moyens d’aider les victimes de l’ouragan Hélène, visitez le site CNN Impact Your World. Mettez en signet le site Lite de CNN pour une connectivité rapide.

Les autorités n’ont pas donné de chiffre officiel pour les personnes portées disparues en Caroline du Nord.

De Taylor Romine et Zoe Sottile de CNN

Des débris et un mobile home sont empilés le long d’une ligne d’arbres à Old Fort, en Caroline du Nord, le 29 septembre.

Le gouverneur Roy Cooper a déclaré qu’il n’y avait pas de chiffre officiel concernant le nombre de personnes portées disparues en Caroline du Nord à la date de lundi après-midi.

Il a souligné que les équipes de recherche et de sauvetage sont toujours en mission et qu’une fois le service cellulaire rétabli, il sera plus facile de déterminer le nombre de personnes disparues.

Le comté de Buncombe, où se trouve Asheville, n’a pas non plus indiqué de nombre précis de personnes disparues, a déclaré la directrice du comté, Avril Pinder.

Mme Cooper a encouragé tous les habitants de l’État qui ont des difficultés à entrer en contact avec leurs proches à appeler le 211.

