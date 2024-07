Autorité unique de l’eau : « une étape historique » 

L’Assemblée de Martinique adopte à l’unanimité la demande d’habilitation eau potable et assainissement

Matinik, 26 juyè 2024

Réunis ce jour en séance plénière, l’Assemblée de Martinique a adopté à l’unanimité, la demande d’habilitation pour fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d’eau et d’assainissement.

Cette étape décisive dans la démarche de création d’une structure unique de gouvernance de la gestion de l’eau potable permettra de garantir :

– Un prix unique de l’eau potable pour l’ensemble des martiniquais ;

– Une juste répartition de la ressource lors des situations de sécheresse ;

– La mise en œuvre de prélèvements raisonnés et maîtrisés de la ressource en eau.

Tout en renforçant la mutualisation des moyens financiers et humains, en permettant une meilleure mobilisation des fonds européens et une interconnexion de l’ensemble des réseaux d’eau, ce transfert de compétence permettra également de résoudre les disparités et contraintes liées aux modes de gestion différents.

Ce vote qualifié par les élus « d’étape historique pour la Martinique », concrétise l’engagement commun du Président du Conseil Exécutif, Serge LETCHIMY et des Présidents des Communautés d’Agglomération, André LESUEUR, Bruno NESTOR AZEROT et Luc CLEMENTE, d’aller vers une structuration plus efficiente de la production et de la distribution de l’eau potable en Martinique.

