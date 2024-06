BAMITEL : Un engagement constant pour la sécurité et la santé au travail

Depuis sa création, BAMITEL, spécialisée dans la vente, la réparation et l’entretien d’engins de chantier, de machines d’élévation et de véhicules de transport, place la sécurité de ses collaborateurs et la sauvegarde de l’environnement au cœur de ses priorités. Forte de ses 20 ans d’expérience et de ses 48 employés, l’entreprise martiniquaise poursuit son engagement avec détermination.

Projet REFLEX : Sécurité et environnement

Dès ses débuts, BAMITEL a initié le projet REFLEX, une démarche intégrée de certification OHSAS 18001 et ISO 14001, visant à assurer la sécurité et la protection environnementale. L’entreprise sélectionne rigoureusement les marques qu’elle distribue et mène des actions de sensibilisation auprès de ses clients et constructeurs.

Évènement “Ensemble engageons-nous !” : Sensibilisation à la santé et à la sécurité

Pour la troisième édition de son événement annuel “Ensemble engageons-nous !”, BAMITEL organise des ateliers de sensibilisation autour de la santé et de la sécurité. Ce jeudi 20 juin, de 13h à 18h, sur le site de Manhity au Lamentin, des équipes composées de collaborateurs, partenaires et clients participeront à des activités éducatives sur divers sujets :

Gestes de premiers secours

Risques liés à la prise de stupéfiants et à l’alcool au volant

Risques de chute de hauteurs

Évacuations d’urgence

Risques chimiques et gestion des déchets

Nouveautés règlementaires liées à la GSRII

Un Engagement en Réponse à une Réalité Alarmante

Cet événement se déroule dans le cadre de la campagne nationale de prévention des accidents du travail, lancée par l’inspection du travail en 2024. En France, deux personnes meurent chaque jour au travail et plus de 100 sont gravement blessées. En Martinique, entre 2018 et 2022, 21 648 accidents du travail ont été enregistrés, dont 18 mortels. BAMITEL se mobilise pour sensibiliser et réduire les accidents, notamment dans les métiers à risques.

Collaboration avec des Partenaires Clés

Lors de cet événement, BAMITEL collaborera avec des partenaires tels qu’EQUIP RH, Bureau Véritas, SAFE PARK et Antilles Formation Contrôle. Les participants auront l’opportunité de tester leurs réflexes et leurs connaissances et pourront gagner des lots offerts par les partenaires à travers un quizz final.

Un Rendez-Vous Incontournable

BAMITEL invite tous les professionnels à participer à cet événement enrichissant et ludique. En tant qu’acteur majeur de l’écosystème économique martiniquais, l’entreprise continue de promouvoir la sécurité et la santé au travail.

Pour plus d'informations et pour suivre l'événement :

Adresse : Quartier Four à Chaux, ZA Manhity, 97232 Lamentin

Contacts : Ingrid Nelien-Babin : ingrid.nelienabin@gbh.fr Morgane Bacci : morgane.bacci@gbh.fr

BAMITEL : Le Conseil, Notre Force

Ne manquez pas cette occasion de renforcer vos compétences en sécurité et de contribuer à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

