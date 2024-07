Battu mais pas vaincu, Cayman survit à l’ouragan Beryl

Cayman Compass

Par James Whittaker – 4 juillet 2024

L’ouragan Beryl, une tempête rare et puissante de début de saison, a frôlé les îles Caïmans jeudi, provoquant de fortes pluies et des ondes de tempête qui ont causé de sérieux dégâts par endroits, mais ont laissé la majeure partie du territoire pratiquement indemne.

L’émotion dominante, lorsque la tempête est passée et que le “all-clear” a été émis peu après 13 heures jeudi, a été un profond soulagement.

Un ouragan de catégorie 3, potentiellement dévastateur, s’était glissé au sud des îles, épargnant aux îles Caïmans les coups de boutoir endurés par leurs voisins des Caraïbes orientales.

L’ouragan Beryl avait déjà fait au moins 10 morts en traversant la région avant de passer à moins de 80 km au sud-ouest de Grand Cayman.

Le complexe de Windsor Village, sur la côte sud des îles Caïmans, a été le plus touché.

Les vagues ont ouvert une brèche dans la digue basse située devant la propriété de South Church Street, arrachant les volets anti-tempête et brisant les fenêtres, tandis que l’eau inondait les appartements situés en bord de mer. Des meubles ont été projetés dans les salons du rez-de-chaussée, jonchés de sable et de débris.

Jeudi, en milieu de matinée, les habitants du front de mer, dont la majorité avait trouvé refuge ailleurs pendant la tempête, évaluaient les dégâts ou rassemblaient leurs affaires pour se reloger.

Mais l’impact sur les maisons les plus proches de l’océan semble avoir été une anomalie. Même au sein du même complexe, de nombreux propriétaires ont choisi de rester sur place et n’ont pas subi de graves conséquences.

À proximité, South Sound Road a été inondée par les vagues jeudi, laissant la rue endommagée et remplie de débris.

Jeudi après-midi, la police a déclaré avoir constaté au cours de ses patrouilles que South Sound Road, à partir de l’intersection avec Old Crewe Road, semblait dangereuse et impraticable pour les automobilistes, et qu’elle serait bloquée jusqu’à nouvel ordre “en raison des dommages importants causés à la chaussée et de l’excès de débris”.

Mais ailleurs dans les îles Caïmans, peu de dégâts graves ont été signalés, il n’y a pas eu de morts ni de blessés, et de nombreuses personnes ont traversé la tempête sans être privées d’électricité.

Environ 3 000 foyers, principalement dans les districts de l’est, ont été privés d’électricité pendant l’ouragan. La majorité d’entre eux ont retrouvé le courant jeudi en fin d’après-midi.

La Water Authority – Cayman avait coupé l’approvisionnement en eau de ses clients mercredi soir, mais l’approvisionnement a également été rétabli jeudi en fin de matinée.

Une tempête meurtrière évitée de justesse

Compte tenu des craintes fondées qui ont précédé l’arrivée de Beryl, le vice-gouverneur par intérim, Eric Bush, a déclaré que les îles Caïmans avaient évité la catastrophe.

“Cela aurait pu être un ouragan dévastateur. C’est une tempête meurtrière et nous avons été absolument épargnés des pires impacts par la grâce de Dieu”, a-t-il déclaré.

Les équipes des services publics s’occupent des lignes électriques près du détroit de Frank. – Photo : Dana Kampa Dana Kampa

L’ouragan s’est approché au plus près de la Grande Caïmane vers 6 heures du matin. Il soufflait alors des vents de 120 milles à l’heure.

Un degré plus au nord et il aurait pu frapper directement.

M. Bush, qui dirige également le comité national de gestion des risques, s’est dit heureux et honoré de la manière dont tous les secteurs de la communauté ont réagi face à une menace réelle et mortelle.

Des centaines de personnes se réfugient dans des abris publics

Environ 700 personnes ont trouvé refuge dans des abris publics et des centaines d’autres ont quitté leur maison dans les zones de basse altitude pour se rendre chez des amis ou réserver des chambres d’hôtel afin de survivre à la tempête.

M. Bush a salué la “bravoure et le discernement” des personnes qui ont choisi de quitter leur domicile. Il a déclaré que les services d’urgence et les équipes du régiment des îles Caïmans n’avaient signalé aucun incident grave, et ce grâce à la sagesse des décisions prises par les personnes se trouvant dans les zones vulnérables.

Les touristes évacuent avant le passage de l’ouragan Beryl

Avant le passage de l’ouragan Beryl, environ 1 000 personnes ont évacué l’île, notamment des visiteurs qui ont écourté leurs vacances aux îles Caïmans et des résidents locaux qui ont choisi de prendre l’avion. Cayman Airways et plusieurs compagnies aériennes internationales ont assuré les vols d’évacuation jusqu’à la fermeture des aéroports à 18 heures mercredi.

Albert Anderson, directeur général de la Cayman Islands Airports Authority, a confirmé au Compass que les aéroports avaient rouvert jeudi après-midi. Cependant, les seuls vols opérés étaient des avions de retour de Cayman Airways.

Une porte-parole de Cayman Airways a déclaré que la flotte et l’équipage de la compagnie aérienne étaient en train de rentrer jeudi d’un abri sûr à l’étranger.

Elle a précisé qu’un vol spécial avait été ajouté au départ de Miami pour vendredi afin de faciliter le retour des habitants des îles Caïmans en cas d’évacuation, et que les vols réguliers reprendraient normalement demain. Tous les vols intérieurs ont été annulés jeudi mais reprendront vendredi “avec quelques ajustements d’horaires”, a-t-elle précisé.

Né dans la tempête

Alors que les services d’urgence ont passé une nuit tranquille, le personnel du Doctors Hospital a été appelé à mettre au monde un bébé au plus fort de l’ouragan Beryl.

Alors que les vents de la force d’un ouragan s’intensifiaient à Grand Cayman dans les premières heures de jeudi, Vinyah Olivia Beason a été mise au monde par césarienne d’urgence.

Les fiers parents Charlika Bennett-Beason et Vincent Beason ont déclaré qu’ils étaient soulagés et heureux d’accueillir une petite fille en bonne santé.

L’île commençait à revenir à la normale jeudi, alors que la tempête se dirigeait vers la péninsule du Yucatan.

Certains magasins et restaurants commençaient à ouvrir en début de soirée et une file de voitures s’était formée devant le drive-in du KFC à Bay Town Plaza.

Le premier ministre remercie Dieu

En annonçant la fin de l’ouragan à la télévision gouvernementale à 13 heures, la première ministre Juliana O’Connor-Connolly a rendu hommage aux équipes, notamment aux fonctionnaires et aux agents publics, qui ont aidé les îles à traverser l’ouragan Beryl.

“Je suis absolument ravie qu’il nous ait délivrés une fois de plus. Il l’a fait avant et il l’a fait encore”, a déclaré Mme O’Connor-Connolly en remerciant Dieu.

L’ouragan Beryl s’approchant des îles Caïmans dans la soirée du 3 juin. – Source : Institut coopératif de recherche sur l’atmosphère : Cooperative Institute for Research in the Atmosphere at Colorado State University et National Oceanic and Atmospheric Administration (CSU/CIRA & ; NOAA).

La nature relativement compacte de la tempête et la vitesse à laquelle elle s’est déplacée peuvent également avoir atténué son impact.

Une saison des tempêtes active en perspective

L’ouragan Beryl a battu des records en étant la première tempête de cette force jamais enregistrée dans l’Atlantique, un mois de juillet.

Les conséquences les plus graves ont été ressenties à la Grenade et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et, dans une moindre mesure, à la Jamaïque.

M. Bush a déclaré que la tempête Beryl qui s’est abattue sur les îles Caïmans a rappelé la nécessité d’une préparation constante et a invité tout le monde à ne pas se reposer sur ses lauriers.

“Nous sommes au début de la saison des ouragans”, a-t-il déclaré.

“Nous aimerions que ce soit la seule tempête de l’année et des années à venir, mais toutes les prévisions annoncent une saison très active. Si nous sommes menacés par ce type d’événements, j’encourage la communauté à faire ce qu’elle a fait cette fois-ci et à se préparer de la même manière”, a-t-il ajouté.

Vagues dans le port de George Town jeudi matin. – Photo : James Whittaker

Danielle Coleman, directrice de Hazard Management Cayman Islands, a déclaré que le territoire avait échappé à ce qui aurait pu être un scénario extrêmement grave, mettant des vies en danger.

“Nous avons eu beaucoup de chance. La situation aurait pu évoluer de différentes manières et, compte tenu des circonstances, je ne pense pas que nous aurions pu espérer un meilleur résultat”.

Elle a ajouté que l’infrastructure et les codes de construction des îles étaient “incroyablement robustes” et que la préparation et la sensibilisation de la population étaient tout aussi importantes pour assurer un passage sûr à travers la tempête.

Après le passage de l’ouragan Beryl, une alerte maritime est toujours en vigueur, car une mer agitée est attendue pendant la nuit. Le National Weather Service a indiqué que des vagues d’une hauteur de 5 à 9 pieds sont attendues au large de la côte de Grand Cayman et de 5 à 7 pieds au large des îles Sisters.

