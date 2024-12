Bonaire- Ce complexe hôtelier des Caraïbes est désormais officiellement un Hilton

Par Guy Britton

Le Club Tropicana, le bar de plage du Delfins Beach Resort.

Depuis son ouverture en 2019, ce complexe est l’un des hôtels les plus tendance et avant-gardistes de l’île de Bonaire. Avec sa piscine au magnésium, ses villas et son bar de plage, le Delfins Beach Resort reste l’un de nos séjours préférés sur l’île. Et avons-nous mentionné qu’il abrite également le célèbre restaurant Brass Boer ?

Mais désormais, Delfins a une nouvelle marque : Hilton, qui a officiellement pris le relais mardi sous son enseigne Tapestry Collection.

C’est un grand changement pour l’hôtel et une avancée majeure pour l’île, grâce à l’immense réseau de fidélité de Hilton et à l’impact incontestable d’une grande marque américaine sur la destination. (Bonaire comptait auparavant un Courtyard by Marriott, qui avait été pendant des décennies la seule marque américaine sur l’île).



Une villa au Delfins Beach Resort.

Le complexe de 148 chambres propose tout, d’une boutique de plongée sur place à une salle de sport high-tech et un spa. Il dispose également d’une grande salle de bal et d’espaces pour des réunions.

« Nous sommes fiers de nous associer à Hilton pour cette ouverture, combinant le caractère unique du Delfins Beach Resort Bonaire avec l’hospitalité emblématique que Hilton incarne à travers le monde », a déclaré Chris Opgenoort, directeur général du Delfins Beach Resort Bonaire, Tapestry Collection by Hilton. « Avec l’attention croissante portée à l’immense potentiel du marché américain et l’augmentation des liaisons aériennes, Hilton est un partenaire qui nous positionne fortement sur ce marché stratégique. L’avantage commercial de Hilton et sa large portée, notamment son programme de fidélité mondial Hilton Honors, nous apportent une valeur ajoutée, notamment l’opportunité d’attirer davantage de clients américains. »

Le mois de décembre a été particulièrement important pour Bonaire, qui a connu un boom immédiat du tourisme depuis le lancement des premiers vols de JetBlue vers l’île, et qui bénéficie maintenant d’une nouvelle marque prestigieuse.



Le Delfins Beach Resort à Bonaire.

Il n’y a actuellement aucune disponibilité sur les sites de Delfins ou de Hilton pour les prochaines semaines. Si vous vous rendez à Bonaire et cherchez un séjour, le Harbour Village Beach Club, le meilleur hôtel de luxe de l’île, reste une excellente option.

Vous voyagez à Bonaire ?

American Airlines a récemment augmenté ses vols directs quotidiens entre Miami et Bonaire, et JetBlue propose désormais des liaisons au départ de New York.

Et le prix des vols ?

• Le service Miami-Bonaire coûte environ 847 $ pour la deuxième semaine de janvier, selon Google Flights.

• Avec JetBlue, prévoyez environ 368,42 $ pour un vol aller-retour, un excellent tarif pour les Caraïbes.

• Vous pouvez également rejoindre Bonaire depuis Houston avec United (environ 652 $ aller-retour) ou depuis Atlanta avec Delta (environ 667 $, selon la date de réservation).

